До действий не дойдет? Огрызко рассказал, что задумал Трамп, угрожая России

Вашингтон может изменить подход к поставкам оружия

Запад постепенно меняет свою тактику по сдерживанию России — вместо немедленных санкций или решений Москва получает предупреждение. Ключевая цель — заставить Кремль задуматься о последствиях своего курса, прежде чем они станут необратимыми.

Об этом в эфире "Телеграф.Е" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, США и их союзники не спешат с новыми жесткими действиями, в то же время создают атмосферу давления из-за последовательных сигналов о будущих потерях.

"Мне кажется, пошла команда сейчас начать Россию пока шантажировать. Не принимать каких-либо серьезных решений, а пока объявлять, мол: "Вот смотри, если пройдут эти 50 дней, то у тебя будут проблемы. Ты снова потеряешь на своей нефти"", — отметил эксперт.

По мнению дипломата, Запад также может действовать через Китай, Индию, Бразилию и Турцию — страны, являющиеся сейчас важными потребителями российской нефти. Он считает, что США могут попытаться повлиять не столько на государства напрямую, сколько на их бизнес:

Мы найдем не столько китайское государство, сколько китайских производителей, китайских бизнесменов, которые тебе помогают заниматься этими нефтяными сделками.

Также, по словам Владимира Огрызко, Вашингтон может изменить подход к поставкам оружия, формально сохраняя сдержанную позицию, но де-факто наращивая вооружение Украины через европейских партнеров. Если американские производители будут заинтересованы в доходах, это открывает путь к увеличению объемов поставок, в частности, дальнобойного оружия, способного влиять не только на фронт, но и на тыловые зоны РФ.

Эксминистр подытожил, что сейчас это только заявления, однако их реализация может серьезно ударить по российской экономике и внутренней стабильности:

Итак, есть множество вариантов, каким образом Путину можно, так сказать, прикрутить хвост.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп уменьшает отведенный России срок для достижения договоренности с Украиной — с 50 дней до 10-12. В случае провала переговоров Соединенные Штаты пригрозили ввести вторичные санкции против Кремля.