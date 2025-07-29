Трамп може забуксувати через Україну. Які три критичні питання він має вирішити — ЗМІ

Деякі дії американського президента принесуть США більше проблем, ніж вигоди

Якщо президент США Дональд Трамп справді хоче показати світові, що він є лідером, то йому треба розібратися із трьома головними викликами. Це стосується війни в Україні, ситуації у Секторі Гази та питань світової торгівлі.

Про це йдеться у матеріалі CNN. Видання зазначає, що Трамп дуже любить хвалитися перемогами, але найчастіше вони показні, а не реальні.

"На міжнародному рівні справедливо поставити питання: чи отримує Трамп перемоги заради американського народу чи заради себе? Чи є його примусова влада над союзниками та невеликими державами ознакою сили або поведінкою крутого хлопця зі шкільного двору? І якими будуть наслідки його перемог у довгостроковій перспективі?", — йдеться у матеріалі.

Ситуація у Газі

У понеділок, 28 липня, Трамп спростував заяви прем’єра Ізраїлю про те, що в Секторі Гази немає голоду, тим самим відреагувавши на вірусні відео в мережі. Американський президент сказав, що необхідно "нагодувати дітей", проте не уточнив, як саме він має намір це робити.

Невідомо, що саме спричинило те, що американський президент почав турбуватися за долю жителів ізольованого анклаву. Не виключено, що це буде реальна зміна в його політиці або його вразили страждання місцевих дітей.

Однак видання нагадує, що ще недавно Трамп виступав з ідеєю переселити мешканців анклаву та збудувати там пляжний курорт. А ще він приклав руку до зупинки роботи USAID — найбільшої американської організації з гуманітарних програм, частиною обов’язків якої була закупівля продуктів харчування для вразливих громад по всьому світу, включаючи й Сектор Гази.

Україна

Трамп заявив про скорочення крайнього терміну для Володимира Путіна на укладання угоди з Україною з 50 днів до 10-12. Видання зазначає, що якщо плани щодо покарання Кремля справді серйозні, то вторинні санкції можуть сильно підкосити російську економіку.

Однак основний удар у цьому випадку візьмуть на себе країни на зразок Індії та Китаю, що може підкосити стабільність світової економіки. 28 липня перемовники США зустрілися з представниками Пекіна у Швеції, щоб поговорити про торгівлю. Можливо, потенційна угода буде однією з найважливіших "перемог" Трампа, яка відкриє шлях до зустрічі з Сі Цзіньпіном. І в цьому випадку постає питання — чи готовий американський президент ризикнути цією угодою.

З іншого боку, рішучий крок проти Путіна міг би показати критиками Трампа, що той готовий не лише нападати на союзників, а й виступити проти "безжальних лідерів".

Торгівля

ЄС міг би використати свою економічну міць, щоб завдати реальної шкоди американській економіці. Однак Брюссель вирішив цього не робити, натомість погодившись на 15% тарифи замість 30%.

Однак "найбільша угода в історії" може бути перебільшенням, оскільки одне юридичне обґрунтування всіх нюансів може зайняти роки і викладено на тисячах сторінок.

Не зовсім зрозуміло, чим саме поступився ЄС і чи це не є грою в довгу. Укладання навіть рамкової угоди могло бути лише спробою запобігти розколу Заходу і спробою змінити думку Трампа щодо України та Гази.

Видання зазначає, що європейці в цьому плані діють значно тихіше. А ось вчинки Трампа можуть нашкодити США більше ніж допомогти. Наприклад, традиційні союзники США можуть просто піти до Китаю.

"Союзи США та лідерство однодумців у демократії були запорукою могутності Вашингтона після закінчення Другої світової війни. Іноді країні потрібні друзі — як, наприклад, після терактів 11 вересня 2001 року. Трамп із лякаючою швидкістю знищує американську м’яку силу", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів "Телеграфу" про те, що Трамп може не реалізувати свої погрози. Зміна його риторики має на меті змусити Кремль задуматися про наслідки своїх дій.