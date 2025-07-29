Не испугал? У Путина впервые ответили на новый ультиматум Трампа
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Москва молчала почти сутки
В Кремле ответили на новый ультиматум президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что война будет продолжаться.
"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается СВО (так в РФ называют войну против Украины, — ред.), и мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", — сказал он.
Трамп установил Путину новый дедлайн для соглашения с Украиной — что известно
В понедельник, 28 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он давал Путину 50 дней, то теперь будет всего 10-12. Об этом глава США сказал во время совместного брифинга с премьером Великобритании Киром Стармером.
Позже Трамп добавил, что о новом крайнем сроке для РФ официально будет объявлено в ближайшие дни. То есть в зависимости от того, когда это произойдет, у Кремля будет время ориентировочно до 9-11 августа.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине оценили изменение позиции Трампа. Не все доверяют этому заявлению.