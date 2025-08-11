Украине придётся пересечь красные линии? Чем может закончиться саммит Путина и Трампа

Оптимистичных вариантов итогов переговоров Путина и Трампа не так много

С новостями о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в украинское информационное пространство попали и опасения того, что в течение процесса будет подписан договор, который не будет иметь реальных гарантий для Украины. Тем более, исторических параллелей на этот счёт у государства немало.

"Телеграф" обратился к юристу-международнику Роману Еделеву и политологу Алексею Якубину, чтобы выяснить, каковы риски этой встречи, согласится ли Украина на территориальные требования Путина и какими должны быть её требования.

По мнению журналиста и народного депутата Украины 8-го созыва Вадима Денисенко, опасаться заключения договора без гарантий не стоит. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что ни один договор между США и Россией не будет иметь реальных гарантий для Украины, когда бы он ни был подписан. По мнению журналиста, такие гарантии невозможны, ведь они предусматривают готовность кого-то защищать другую страну ради решения собственных проблем.

История "гарантий" для Украины

Договоры без гарантий или только с формальными гарантиями – не новость для Украины.

Один из таких, Будапештский меморандум, был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Великобританией после присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на отказ от третьего по величине в мире ядерного арсенала Киев получил письменные заверения об уважении к своему суверенитету и территориальной целостности. Документ обязывал стороны воздерживаться от угрозы силой или экономического давления, не применять ядерное оружие против Украины, а в случае возникновения угроз — проводить совместные консультации.

20 февраля 2014 года Россия начала военную операцию по аннексии Крыма, чем нарушила все ключевые положения меморандума. Верховная Рада призвала государства-гаранты подтвердить свои обязательства и провести консультации, но РФ отказалась от участия. США, Канада и Великобритания официально признали действия Москвы нарушением документа, тогда как Владимир Путин заявил, что после смены власти в Украине возникло "новое государство", с которым Россия не имеет обязательств.

Подписание Будапештского меморандума

В феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения, МИД Украины снова инициировал консультации с участием всех подписантов, однако конкретных решений достигнуто не было. Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что при отсутствии действенных шагов со стороны партнёров Будапештский меморандум следует считать таким, что не работает, поскольку он не обеспечил никаких реальных гарантий безопасности для Украины.

Минские договоренности, подписанные в 2014-2015 годах, также должны были стать основой для мирного урегулирования конфликта на Донбассе и содержали ряд гарантий для Украины. Комплекс мер предусматривал прекращение огня, отвод тяжёлого вооружения, обмен пленными, возвращение Украине контроля над государственной границей, а также предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Отдельным пунктом был заложен политический процесс — проведение местных выборов и принятие закона об амнистии.

Линия розграничения по Минским договоренностям

На практике ни один из ключевых пунктов так и не был выполнен в полной мере. Режим тишины неоднократно нарушался, отвод тяжёлой техники оставался неполным, обмены пленными происходили с задержками и выборочно. Контроль над украинско-российской границей Киев так и не восстановил, а политические положения договорённостей — особый статус, выборы и амнистия — фактически заблокировались. Таким образом, гарантии, заложенные в Минских соглашениях, остались декларативными и не привели к стабильному миру.

С какими "красными линиями" Украина должна появиться на переговорах

По мнению Вадима Денисенко, вместо ожидания негативных сценариев следует определить собственные "красные линии". Денисенко выделил три ключевых пункта, которые, по его словам, являются "железобетонной стеной"**: признание оккупированных территорий российскими де-юре, запрет поставок и производства оружия Украиной, а также требование закона о русском языке как втором государственном.

Вадим Денисенко / Facebook

Он добавил, что важным является также недопущение требования о нейтральности Украины. По его убеждению, хотя вступление в НАТО в ближайшей перспективе маловероятно, нейтральный статус разрушит даже теоретические планы создания военного альянса в формате Лондон-Варшава-Киев.

Ещё одна историческая параллель

Юрист-международник Роман Еделев в комментарии "Телеграфу" заявил, что относится к будущему саммиту с опаской, проводя исторические параллели не только с Мюнхенским сговором, но и с предыдущими встречами Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, по итогам этих встреч российский лидер получал значительно больше, чем американский, и они в значительной степени были выгодны России, а не США, что заставляет делать неутешительные прогнозы для Украины.

Он подчеркнул, что особое беспокойство вызывает то, что США идут на эту встречу, раскрыв перед Россией все свои ключевые позиции.

"Россияне знают, что для Дональда Трампа главное — чтобы прекратились убийства, чтобы наступило перемирие. И он открыто говорит, что для него важны не украинские или российские интересы, не наказание агрессора, а только прекращение гибели людей", — отметил Еделев.

По его словам, такая позиция лишает США переговорных рычагов, и Москва, вероятно, будет давить, требуя передачи части подконтрольных Украине территорий Донецкой области в обмен на перемирие. В других регионах, предположил юрист, Россия может согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта. В то же время, добавил он, для Владимира Путина чрезвычайно важно, чтобы отход украинских войск был зафиксирован на видео, что в Украине вызовет общественный взрыв и непредсказуемые последствия.

Еделев пояснил, что, по его мнению, во время встречи Владимир Путин будет пытаться преподнести свои требования как минимальные — мол, России нужна лишь небольшая часть Донецкой области, после чего война якобы завершится.

Он заметил, что для Дональда Трампа, который не слишком глубоко вовлечён в конфликт и декларирует единственную цель — прекращение убийств, такое предложение может показаться привлекательным.

"Ну что вы там отдадите 100-200 километров своей территории", — описал Еделев возможную логику Трампа. По его убеждению, американский политик мыслит как бизнесмен: главное заключить сделку сейчас, а дальнейшие проблемы решать потом.

В то же время, подчеркнул юрист, в мировой политике такие подходы редко работают, ведь события выстраиваются в чёткую логическую последовательность, которую потом фиксирует история. Если в бизнесе можно переиграть договорённости, то в международных отношениях такой шанс выпадает крайне редко.

"Когда вы идёте на встречу с агрессором, это приводит к тому, что он начинает требовать всё больше и больше. Мы прекрасно понимаем, что Путин не откажется от идеи захватить Украину", — подчеркнул Еделев.

Он добавил, что рациональный план Кремля сейчас может заключаться в том, чтобы заставить Киев отказаться от части территорий и вывести войска из Славянска и Краматорска, что вызовет глубокий раскол внутри украинского общества.

Что будет требовать Россия

Политолог Алексей Якубин в своём комментарии для "Телеграфа" очертил две группы требований России к возможным переговорам с США и Украиной — так называемые "планы максимум" и "планы минимум". По его мнению, максимальные требования Кремля предусматривают признание оккупированных территорий за Россией, снятие санкций, возвращение РФ в международные организации и клубы, включая западные, а также отсутствие репараций. Отдельно речь идёт о налаживании постоянного контакта между Вашингтоном и Москвой и возвращении России на рынок ЕС путём отмены ограничений.

Алексей Якубин / Facebook

Что касается "плана минимум", Якубин считает, что Россия будет стремиться устранить ЕС из переговорного процесса и вести диалог исключительно по линии Москва-Вашингтон. В рамках этого сценария Кремль может настаивать на де-факто закреплении за собой Крыма и части восточных территорий, остановке огня по линии разграничения и заключении перемирия.

Также вероятны предложения по созданию группы для обсуждения снятия санкций со стороны США и ЕС. По словам эксперта, Путин рассчитывает на то, что Трампу нужно быстро продемонстрировать прогресс в урегулировании войны, чтобы получить имидж "суперпервого переговорщика" и, возможно, претендовать на Нобелевскую премию.

Какой повод Путин найдёт для новой войны

Международник предположил, что сценарий, при котором после выборов в Украине к власти придёт политик с националистическими взглядами, является вполне реалистичным.

По его мнению, в таком случае Путин сможет заявить, что украинцы выбрали президента, который хочет продолжать войну, и использовать это как повод для нового этапа агрессии. Он заметил, что это может стать одним из путей, которым Кремль попытается достичь своих целей в отношении Украины, хотя предсказать результат сейчас сложно.

Еделев также подчеркнул, что во время будущего саммита Россия будет пытаться свести разговоры об Украине к минимуму, зато будет фокусировать внимание на глобальных темах — противостоянии США и Китая и возможной роли Москвы как медиатора между ними.

"Путин будет говорить, что мы, как ядерные государства, ответственны за весь мир. И то, что происходит в Украине, — это, так сказать, десять минут. Дальше украинцы отказываются от части территории, мы прекращаем войну, а с вами, господин Дональд, можем делать бизнес as usual", — описал он возможную тактику Кремля.

При этом, по словам юриста, Трамп может считать такое предложение привлекательным, ведь не имеет глубокой вовлечённости в украинский контекст и мыслит в категориях обмена территории на сохранение жизней.

"Если попросить Дональда Трампа найти Донецкую область на карте мира, я уверен, что он этого не сделает", — заметил Еделев.

Он подчеркнул, что с точки зрения Трампа переговоры будут выгодны прежде всего той стороне, которую он воспринимает в выигрышной позиции, а сейчас, по его убеждению, такой стороной является Россия. Это, по словам Еделева, значительно усложняет возможность договорённостей, которые учитывали бы украинские интересы.

Какие красные линии Украина не пересечёт и на что может согласиться

Еделев подчеркнул, что уступка в виде передачи России части таких территорий стала бы красной линией, которую украинские власти не пересекут. Единственное, на что Киев может согласиться, — это перемирие или прекращение огня по линии боевого соприкосновения, вероятно согласованное с американцами ещё на весенней встрече в Джидде. Однако, по его словам, районы, которые Украина защищает с 2014 года, не могут быть предметом уступок.

Эксперт подчеркнул, что задача Украины — объяснить Трампу, что эти территории — не просто квадратные километры, а важный символ, отказ от которого никогда не будет принят украинским обществом. А без его согласия реальный мир невозможен. Он подчеркнул, что несмотря на все сложности, хочется сохранять веру в возможность восстановления мира и восстановления страны, но уступки в виде передачи земель этому только помешают.

Алексей Якубин отметил, что официальный Киев не согласится на какое-либо перемирие, если оно будет предусматривать легализацию оккупированных территорий. Он подчеркнул, что любая украинская власть в принципе не пойдёт на такой шаг, а также подчеркнул важность вопроса репараций и гарантий безопасности.

"Если глобально говорить, у меня есть ощущение, что эта встреча скорее может стать началом какого-то переговорного процесса. Я, честно говоря, не ожидал бы того, что Соединённые Штаты Америки прямо за нашей спиной возьмут и решат вопрос по территориям. Это очень невысокая вероятность", – подчеркнул Якубин.

По его мнению, в лучшем случае речь может идти о подготовке одного из перемирий и создании дальнейших шагов в санкционной политике. Он также предположил, что могут договориться о рабочей группе по линии разграничения для остановки огня на сухопутной части.

"Но для Трампа будет важно записать себе, по крайней мере, приостановку огня в воздухе или на море, чтобы приписать себе, что он это сделал. Мне кажется, что о сухопутном перемирии по линии разграничения сейчас говорить рано. У меня невысокие ожидания, что это можно быстро реализовать, тем более без предварительной работы", – подытожил политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным запланирована на пятницу, 15 августа, и должна пройти на Аляске. Для переговоров уже арендовано здание, а лидеры европейских государств стремятся провести беседы с президентом США до его встречи с российским лидером.