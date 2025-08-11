"Путин манипулирует всеми": Зеленский раскрыл, почему Россия не хочет мира и как она обманет Трампа

"Телеграф" объясняет, как Путин использует Трампа для срыва мирных переговоров и чего вообще добивается Кремль

Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече на Аляске 15 августа Россия попытается убедить Дональда Трампа в том, что Украина препятствует миру. Именно поэтому украинский лидер не был приглашен на переговоры.

Зеленский считает, что хозяин Кремля попытается внести раскол между США, Украиной и европейскими партнерами. Однако Киев не раз доказывал, что препятствием миру является именно Россия, а не Украина. Поэтому украинская сторона предложила прекращение огня и США согласились с этим. Однако Россия не хочет прекращения огня из-за своего наступления на фронте, пишет The New York Times.

Путин хочет обмануть Трампа

"Мы понимаем намерение россиян обмануть Америку — мы этого не допустим", — заявил президент Украины.

Украина и ее европейские союзники настаивают на включении Зеленского в переговоры. Они опасаются последствий двусторонних встреч без участия Киева, в которых Путин будет повторять свои максималистские требования. Он будет предлагать такое, что Украина не может согласиться, а затем выставит Зеленского как препятствие в завершении войны.

"В пятницу важно увидеть, насколько серьезный Путин, и единственный, кто может это сделать, – это президент Трамп", – сказал ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS News.

При этом чиновники Украины и Европы пытаются деликатно высказываться о необходимости прекращения огня и шагов навстречу миру, при этом не оскорбив Трампа.

Кремль давно пытается ослабить единство между США, Европой и Украиной, пишет Институт изучения войны. Это часть более широкой кампании по сдерживанию дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада и отвлечения внимания от российской неуступчивости.

Без права на НАТО: почему Кремль не готов к компромиссам

К тому же, аналитики не видят доказательств готовности России идти на компромисс по поводу давних целей. Москва стремится не допустить вступления Украины в НАТО, установить в Киеве лояльное правительство и демилитаризировать Украину. Все эти цели приведут к "полной капитуляции" Украины.

Даже в случае прекращения огня после встреч на Аляске Россия, скорее всего, его "нарушит и использует в качестве оружия" любые соглашения. Ранее Кремль неоднократно провозглашал временное прекращение огня, но всегда нарушал его.

Вэнс предлагает формулу мира: Трамп, Путин и Зеленский за одним столом

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил Fox News, что Соединенные Штаты пытаются организовать трехстороннюю встречу между Трампом, Путиным и Зеленским. Однако это сложно осуществить.

Зеленский сказал в воскресенье, что ценит "решительность, с которой президент Трамп стремится покончить с убийствами в этой войне". В то же время коренная причина кровопролитного конфликта состоит в "желании Путина вести войну и манипулировать всеми, с кем он вступает в контакт".

