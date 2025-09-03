Не синяком единым: у Трампа заметили странную опухоль (фото)
Пользователи говорят, что под пиджаком Трампа может находиться медицинское устройство
Президент США Дональд Трамп оказался в центре новой волны обсуждений его состояния здоровья после появления видео, на котором под его пиджаком видна странная выпуклость. Это произошло во время общения с журналистами в Белом доме 2 сентября.
Внимание на это обратило издание IrishStar. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что речь идет о неуклюже сшитой или специально подбитой подкладке костюма.
Однако другие указывают на аномальное расположение складок ткани – мол, "ткань так обычно не ложится", и намекают на возможное медицинское устройство или бандаж.
Трамп публично отверг слухи об ухудшении состояния здоровья, заявив, что всего два дня не появлялся перед камерами, и это, мол, сразу стало поводом для "сплетен, что он умер".
Несмотря на это, беспокойство усилилось после сообщений о том, что Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность (CVI) — состояние, которое вызывает отеки, боли, изменения кожи, а в тяжелых случаях — даже угрозу ампутации.
Сосудистая хирургиня из Калифорнийского университета доктор Минми Квонг объяснила, что при CVI вены не справляются с оттоком крови от конечностей к сердцу, что приводит к застою, боли и даже образованию язв:
Обычно это происходит в ногах или руках. Если болезнь прогрессирует, появляются незаживающие раны и угроза потери конечности.
В соцсетях также обратили внимание на кровоподтеки и отеки на лодыжках Трампа, что, вероятно, связано с CVI. Это подпитало предположение об общем спаде энергии и физической выносливости политика.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 2 сентября, президент США Дональд Трамп снова выразил свое разочарование президентом РФ Владимиром Путиным. На этот раз он сделал это дистанционно — появиться лично Трамп не смог, выступив с заявлениями по телефону, чем подогрел слухи о состоянии своего здоровья.