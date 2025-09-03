Не синяком единым: у Трампа заметили странную опухоль (фото)

Пользователи говорят, что под пиджаком Трампа может находиться медицинское устройство

Президент США Дональд Трамп оказался в центре новой волны обсуждений его состояния здоровья после появления видео, на котором под его пиджаком видна странная выпуклость. Это произошло во время общения с журналистами в Белом доме 2 сентября.

Внимание на это обратило издание IrishStar. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что речь идет о неуклюже сшитой или специально подбитой подкладке костюма.

Однако другие указывают на аномальное расположение складок ткани – мол, "ткань так обычно не ложится", и намекают на возможное медицинское устройство или бандаж.

Фото Трампа, которое стало причиной появления слухов

Трамп публично отверг слухи об ухудшении состояния здоровья, заявив, что всего два дня не появлялся перед камерами, и это, мол, сразу стало поводом для "сплетен, что он умер".

Несмотря на это, беспокойство усилилось после сообщений о том, что Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность (CVI) — состояние, которое вызывает отеки, боли, изменения кожи, а в тяжелых случаях — даже угрозу ампутации.

Сосудистая хирургиня из Калифорнийского университета доктор Минми Квонг объяснила, что при CVI вены не справляются с оттоком крови от конечностей к сердцу, что приводит к застою, боли и даже образованию язв:

Обычно это происходит в ногах или руках. Если болезнь прогрессирует, появляются незаживающие раны и угроза потери конечности. заявила врач

Приближенный фрагмент с выпуклостью на пиджаке Трампа

В соцсетях также обратили внимание на кровоподтеки и отеки на лодыжках Трампа, что, вероятно, связано с CVI. Это подпитало предположение об общем спаде энергии и физической выносливости политика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 2 сентября, президент США Дональд Трамп снова выразил свое разочарование президентом РФ Владимиром Путиным. На этот раз он сделал это дистанционно — появиться лично Трамп не смог, выступив с заявлениями по телефону, чем подогрел слухи о состоянии своего здоровья.