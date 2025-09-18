"Янукович покусал?" Сеть всколыхнула золотая статуя Трампа в Вашингтоне (фото)

По словам организаторов, статуя должна спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты

В США установили огромную золотую статую президента Дональда Трампа с биткоином в руках. Она находится возле Капитолия в Вашингтоне и уже успела возмутить сеть.

Как сообщает WJLA-TV, статуя в 3.6 м в высоту появилась в США 17 сентября. Именно в этот день было принято решение Федеральной резервной системы по процентной ставке.

Известно, что ФРС объявила о снижении ключевой процентной ставки на четверть пункта, что явилось первым снижением с декабря 2024 года. В результате краткосрочная ставка снизится с 4,3% до примерно 4,1%. По словам организаторов, статуя золотого Трампа должна спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты, монетарной политике и роли федерального правительства на финансовых рынках.

"Инсталляция призвана разжечь дискуссию о будущем валюты, выпускаемой правительством, и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций", – сказал Хичем Загдуди, представитель коллектива криптоинвесторов, профинансировавших эту художественную инсталляцию.

Однако в сети эта статуя вызвала только шутки и насмешки в сторону Трампа. В комментариях его уже начали сравнивать с президентом-беглецом Виктором Януковичем и спрашивать, где золотой унитаз и батон. Кое-кто добавил, что золотая статуя придётся по вкусу голубям. Были и сравнения президента США с лидером КНДР Ким Чин Ыном.

