Трамп неприлично потрогал короля Британии: момент попал на видео

Американский президент не особо задумывался о приличиях

Президент США Дональд Трамп приехал в Великобританию, где встретился с королем Чарльзом III. Конечно, не обошлось без конфуза.

Так на видео, которое появилось в сети видно, что Трамп сначала обогнал короля, а затем и вовсе положил руку ему на спину. В королевском этикете прикасаться к монарху можно лишь в случае, если он сам протягивает руку для рукопожатия.

Хотя для США является исторической традицией не признавать превосходство британской короны, но в СМИ уже началось громкое обсуждение того, как глава Белого дома неприлично себя повел.

Соответствующее правило уходит корнями в средневековье, когда монарха считали "помазанником божьим", а его должность отождествляли со всем государством. Поэтому подобные прикосновения считались грубым нарушением этикета и проявлением фамильярности. Впрочем, в настоящее время это скорее правило вежливости, а не закон.

В настоящее время британские монархи реагируют на подобные нарушения не столь серьезно, а подобные случаи уже неоднократно случались.

Например, в 1992 году премьер Австралии Пол Киттинг положил руку на спину королевы Елизаветы II. Киттинг за это получил кличку "Ящерица из страны Оз" ("Lizard of Oz"), что является игрой слов с отсылкой на книгу "Волшебник страны Оз" ("Wizard of Oz"). В Британии "страной Оз" неформально называют Австралию.

Пол Киттинг и Елизавета II

А в 2009 году одной из самых громких тем для обсуждения стали объятия королевы Елизаветы и первой леди США Мишель Обамы.

Мишель Обама и Елизавета II

Король Чарльз тоже попадал в подобные ситуации с предыдущим президентом США Джо Байденом. Во время визита в Британию в 2023 году бывший президент сначала положил руку на плече монарху, а потом на спину.

Джо Байден и Чарльз III

Ну и нельзя обойти стороной вовсе не королевский "фистбамп" на встрече с популярным игроком в крикет Майкайлом Луисом из Сент-Киттса в июле 2024 года.

Чарльз III и Майкайл Луис

Как сообщалось ранее, во время визита в Британию досталось и Мелании Трамп. В сети уже полно шуток о ее шляпе, которую из-за необычной формы сравнили с НЛО.