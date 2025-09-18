"Янукович покусав?" Мережу сколихнула золота статуя Трампа у Вашингтоні (фото)

За словами організаторів, статуя повинна спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти

У США встановили величезну золоту статую президента Дональда Трампа з біткоїном у руках. Вона знаходиться біля Капітолія у Вашингтоні і вже встигла обурити мережу.

Як повідомляє WJLA-TV, статуя в 3.6 м у висоту з'явилась у США 17 вересня. Саме в цей день було ухвалено рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки.

Відомо, що ФРС оголосила про зниження ключової процентної ставки на чверть пункту, що стало першим зниженням з грудня 2024 року. Внаслідок цього короткострокова ставка знизиться з 4,3% до приблизно 4,1%. За словами організаторів, статуя золотого Трампа повинна спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, монетарної політики та ролі федерального уряду на фінансових ринках.

"Інсталяція покликана розпалити дискусію про майбутнє валюти, що випускається урядом, і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій", – сказав Хічем Загдуді, представник колективу криптоінвесторів, які профінансували цю художню інсталяцію.

Золота статуя Трампа

У Вашингтоні з'явилась золота статуя Трампа

Золота статуя Трампа у Вашингтоні

Однак в мережі наразі ця статуя викликала тільки жарти та насмішки у бік Трампа. У коментарях його вже почали порівнювати з президентом-втікачем Віктором Януковичем та питати, де золотий унітаз та батон. Дехто додав, що золота статуя прийде до смаку голубам. Були і порівняння президента США з лідером КНДР Кім Чин Ином.

