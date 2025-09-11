Симптомы на лицо. У Трампа мог случиться инсульт, тревожные фото

Перекошенное лицо Трампа невозможно было не заметить

Президент США Дональд Трамп из-за своего состояния здоровья снова оказался в центре внимания. Во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне американские СМИ зафиксировали, как правая сторона лица главы Белого дома заметно перекосилась.

Соответствующие фото были опубликованы американскими журналистами. Фотографы и операторы заметили, что рот Трампа опустился с одной стороны, и это может свидетельствовать о перенесенном инсульте. Об этом пишет The Mirror и другие СМИ.

"Трамп на церемонии памяти 11 сентября в Пентагоне. Что не так с его лицом?" — спросил пользователь соцсети Х.

Угол рта Трампа заметно опустился, фото Getty Images

Какие болезни могут быть у Трампа

У Трампа есть признаки инсульта, фото Getty Images

Трампу исполнилось 79 лет в июне этого года, и он стал самым старшим человеком, когда-либо занимавшим пост президента США. В июле 2025 г. Белый дом официально сообщил, что у президента диагностировали хроническую венозную недостаточность — распространенное состояние у пожилых людей, когда клапаны в венах работают неправильно, позволяя крови скапливаться.

Ранее у него на правой руке заметили большой синяк, который сначала пытались замаскировать тональным кремом, но безрезультатно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Белый дом и сторонники президента Соединенных Штатов исключают обвинения о тревожном состоянии здоровья Трампа, называя их "фейковыми новостями".