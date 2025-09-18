Улыбка Трампа и шляпа Мелании покорили сеть: лучшие мемы о визите в Британию

Сеть отреагировала в своем традиционном стиле

Президент США Дональд Трамп приехал в Британию, где провел встречу с королем Чарльзом III. Визит уже привлек к себе внимание не только странной одеждой первой леди, но и нарушением этикета с главой Белого дома.

Так что украинские пользователи сети должны были исполнить свою главную миссию и закидать сеть мемами. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности они обратили внимание на то, что Мелания Трамп на одном из кадров выглядела слишком загадочной.

А вы тоже не сразу поняли, что на фото не три человека, а четыре?

Однако и вокруг этого уже появились первые конспирологические теории, которые гласят, что на самом деле это была не Мелания.

Может это Черный плащ?

На фоне попыток понять удалось ли ей укрыться от лишнего внимания или нет, в сети обнаружили, что на столике у короля тоже не совсем понятная вещь, которая чем-то напоминает кадр из фильма "Оружейный барон".

На что только не пойдут люди, чтобы отвлечь внимание от первой леди

Также в не обошли стороной и самого президента США, который резко изменился, когда речь пошла о России.

Сложно целый день улыбаться

Не исключили украинцы и того, что настроение у Трампа изначально было плохим, просто он хотел показать, что не только один уже экс-украинский экс-политик может поставить себе новые зубы.

Контакты стоматолога не разглашаются

При том независимая экспертиза показала, что Трамп опять всех превзошел.

Виктору Федоровичу придется довольствоваться вторым местом

Как сообщалось ранее, во время визита в Британию Мелании Трамп досталось больше всех. В сети уже полно шуток о ее шляпе, которую из-за необычной формы сравнили с НЛО.