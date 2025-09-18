Укр

Улыбка Трампа и шляпа Мелании покорили сеть: лучшие мемы о визите в Британию

Геннадий Лубенец
Дональд Трамп с королем Чарльзом Новость обновлена 18 сентября 2025, 02:50
Дональд Трамп с королем Чарльзом

Сеть отреагировала в своем традиционном стиле

Президент США Дональд Трамп приехал в Британию, где провел встречу с королем Чарльзом III. Визит уже привлек к себе внимание не только странной одеждой первой леди, но и нарушением этикета с главой Белого дома.

Так что украинские пользователи сети должны были исполнить свою главную миссию и закидать сеть мемами. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности они обратили внимание на то, что Мелания Трамп на одном из кадров выглядела слишком загадочной.

Мелания Трамп мемы
А вы тоже не сразу поняли, что на фото не три человека, а четыре?

Однако и вокруг этого уже появились первые конспирологические теории, которые гласят, что на самом деле это была не Мелания.

Мелания Трамп в Британии, мемы
Может это Черный плащ?

На фоне попыток понять удалось ли ей укрыться от лишнего внимания или нет, в сети обнаружили, что на столике у короля тоже не совсем понятная вещь, которая чем-то напоминает кадр из фильма "Оружейный барон".

Мелания Трамп и мемы о Британии
На что только не пойдут люди, чтобы отвлечь внимание от первой леди

Также в не обошли стороной и самого президента США, который резко изменился, когда речь пошла о России.

Трамп в Британии, мемы
Сложно целый день улыбаться

Не исключили украинцы и того, что настроение у Трампа изначально было плохим, просто он хотел показать, что не только один уже экс-украинский экс-политик может поставить себе новые зубы.

Мемы о Трампе в Британии
Контакты стоматолога не разглашаются

При том независимая экспертиза показала, что Трамп опять всех превзошел.

Улыбка Трампа, мемы
Виктору Федоровичу придется довольствоваться вторым местом

Как сообщалось ранее, во время визита в Британию Мелании Трамп досталось больше всех. В сети уже полно шуток о ее шляпе, которую из-за необычной формы сравнили с НЛО.

