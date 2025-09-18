Улыбка Трампа и шляпа Мелании покорили сеть: лучшие мемы о визите в Британию
Сеть отреагировала в своем традиционном стиле
Президент США Дональд Трамп приехал в Британию, где провел встречу с королем Чарльзом III. Визит уже привлек к себе внимание не только странной одеждой первой леди, но и нарушением этикета с главой Белого дома.
Так что украинские пользователи сети должны были исполнить свою главную миссию и закидать сеть мемами. "Телеграф" собрал лучшие.
В частности они обратили внимание на то, что Мелания Трамп на одном из кадров выглядела слишком загадочной.
Однако и вокруг этого уже появились первые конспирологические теории, которые гласят, что на самом деле это была не Мелания.
На фоне попыток понять удалось ли ей укрыться от лишнего внимания или нет, в сети обнаружили, что на столике у короля тоже не совсем понятная вещь, которая чем-то напоминает кадр из фильма "Оружейный барон".
Также в не обошли стороной и самого президента США, который резко изменился, когда речь пошла о России.
Не исключили украинцы и того, что настроение у Трампа изначально было плохим, просто он хотел показать, что не только один уже экс-украинский экс-политик может поставить себе новые зубы.
При том независимая экспертиза показала, что Трамп опять всех превзошел.
Как сообщалось ранее, во время визита в Британию Мелании Трамп досталось больше всех. В сети уже полно шуток о ее шляпе, которую из-за необычной формы сравнили с НЛО.