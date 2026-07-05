Плохой знак? Мощный ураган накрыл США во время юбилея независимости (фото)

Трамп назвал этот день "самым славным"

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Празднование 250-летия независимости США 4 июля оказалось под угрозой из-за экстремальной погоды. Грозы, штормовые предупреждения и аномальная жара сорвали или перенесли десятки праздничных мероприятий по всей стране. Несмотря на это, президент Дональд Трамп, выступление которого пришлось отложить почти на два часа, назвал происходящее "одним из самых радостных и славных событий" в истории Соединенных Штатов.

Как сообщает Al Jazeera, непогода внесла серьезные коррективы в программу празднования юбилея американской независимости. В Вашингтоне из-за грозы власти объявили эвакуацию, а тысячи зрителей были вынуждены укрыться в музеях и правительственных зданиях. После того как шторм ослаб, люди вновь собрались у Вашингтонского монумента, где состоялось выступление президента.

Выходя к публике после почти двухчасовой задержки, Трамп заявил, что юбилей независимости является "одним из самых радостных и славных событий" в истории страны. Его слова неоднозначным образом прозвучали на фоне продолжающихся погодных аномалий.

Фото: Getty Images

В Нью-Йорке масштабный праздничный фейерверк все же состоялся, однако его перенесли на более раннее время из-за угрозы шторма. Несмотря на дождь и молнии, представление прошло успешно, и тысячи зрителей смогли увидеть праздничное шоу.

Фото: Getty Images

В ряде других городов мероприятия пришлось отменить или изменить. Так, праздничные программы были полностью отменены в Хартфорде (Коннектикут), а также в Харрисбурге и Уилкс-Барре (Пенсильвания). В Бостоне зрителей перед началом фейерверка попросили временно укрыться, после чего праздник продолжился. В Питтсбурге салют также состоялся, но его время изменили из-за ухудшения погодных условий.

Фото: Getty Images

Дополнительные сложности создала рекордная жара. В столичном регионе температура воздуха достигала 39 градусов Цельсия, из-за чего были отменены несколько парадов и других массовых мероприятий. Несмотря на усиленные меры безопасности, многочасовое ожидание и экстремальную погоду, тысячи американцев все же приняли участие в праздновании юбилея независимости страны.

Фото: Getty Images

Напомним, что Украина поздравила Соединенные Штаты Америки с Днем независимости. В Киеве подсветили Родину-мать флагом США.