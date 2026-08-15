Подключение газа ударит по кошельку в одном случае: украинка объяснила, почему потратила сотни тысяч (видео)

На цену влияет несколько важных нюансов

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Подключение газа к частному дому в 2026 году может потянуть на солидную сумму. Если расстояние от газопровода превышает нормативы, подключение дома может составить более 300 тысяч гривен.

Соответствующее видео обнародовала пользовательница в соцсети Instagram. Она подчеркнула, что газовая магистраль проходит совсем рядом с ее участком.

Женщина рассказала, что из-за большого размера участка расстояние до дома превысило норму. Поэтому подключение ее дома считается нестандартным.

"15 июня мы подали заявление на подключение газа и оплатили первую платежку. Далее геодезисты сделали топографическую съемку. А еще через несколько дней проектант начал разрабатывать проект газификации дома", — рассказала женщина.

Она отметила, что была очень удивлена, когда получила смету. Внешнее подключение составило 138 тысяч гривен, а внутреннее – 65 тысяч гривен. Итого 202 тысячи гривен только за подключение.

"Параллельно мы заключили договор на сервисное обслуживание и купили котел. Выбрали конденсационный за 65 тысяч гривен. Есть нюанс, о котором мы сами не знали. Для конденсационного котла обязательно нужен отвод конденсата в канализацию. Но наши сантехники это предусмотрели, поэтому ничего переделывать не нужно. Впереди еще монтаж, пуск газа, ввод в эксплуатацию", — рассказала женщина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине коммунальные платежки за распределение газа могут пересмотреть.