Двойник Трампа появился там, где его совсем не ожидали (видео)

Двойники политиков – известная тема конспирологов. Пенсионерка неожиданно присоединилась к этому списку.

В России заметили двойника президента США Дональда Трампа, правда, в женском воплощении. В Перми сняли местную жительницу на остановке. Ее черты действительно напоминают лицо американского лидера.

В какой-то момент женщина совершила во время разговора движение подбородком вверх, невольно повторив известную фотографию Трампа. Отметим, когда человек поднимает подбородок, он может демонстрировать уверенность в себе или нежелание идти на уступки.

Дональд Трамп и пенсионерка из Перми

На видео, размещенном в одном из российских телеграмм-каналов, автор спрашивает, знает ли она о своем сходстве. В ответ пожилая женщина выражает сомнение в том, что она похожа на Трампа и говорит, что это может быть из-за седины.

Отметим, что конспирологи обычно не сообщают о двойниках Трампа. Зато о его жене с 2017 года есть теория сговора, что Меланию Трамп периодически "подменяет" двойник. В частности, ее двойника вроде бы видели на похоронах Чарли Кирка и не только. В то же время в США есть мужчина, который одновременно похож и на Джорджа Буша и на Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что теории относительно двойников ходят вокруг многих президентов, включая президента РФ Владимира Путина, нескольких украинских лидеров и эксочельщика США Джо Байдена. Использование двойников – не новинка для политиков.