Опять "заглючил". Странное поведение Трампа попало на видео

Менее чем за сутки до этого появления президента демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса

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На фоне слухов о здоровье президента США Дональда Трампа внимание привлекли кадры его появления в Белом доме 4 ноября. Клинический и судебный психолог Джон Пол Гаррисон увидел в движениях политика признаки проблем с контролем рта и конечностей.

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Об оценке психолога пишет Irish Star. На видео Трамп разговаривает со строителями и подписывает защитные каски. Затем, держа одну из них, он на мгновение делает резкие движения руками с открытым ртом.

Визит на стройплощадку позволил Трампу рассказать о проекте бального зала Источник: Getty Images

Что психолог заметил в движениях Трампа

После поражения республиканцев на промежуточных выборах президент пригласил журналистов и телевизионные группы на строительную площадку своего многомиллионного бального зала в Белом доме. Об этом противоречивом проекте он увлеченно говорил около 20 минут.

"Мы увидим очень странное поведение. То, что мы наблюдали у Трампа снова и снова, – это проблемы с контролем над ртом, а также конечностями. И, похоже, когда он держит эту каску, мы видим странные движения рта и рук. Все это кажется непроизвольным", – сказал клинический и судебный психолог Джон Пол Гаррисон.

По мнению психолога, поведение президента непосредственно до и после этих движений не давало оснований считать их намеренными. Гаррисон назвал несколько возможных медицинских объяснений увиденного.

"Будь то фокальный приступ с сохранением сознания, что-то связанное с определенной формой деменции или сосудистой деменцией либо чем-то подобным, или рубцовые изменения в мозге после инсульта – существует широкий спектр неврологических причин, из-за которых мы могли бы видеть что-то подобное", – заявил Джон Пол Гаррисон.

Что ранее говорили о здоровье президента

Строительство бального зала в Белом доме привлекло внимание журналистов Источник: Getty Images

В последние месяцы обсуждают когнитивное и физическое состояние Трампа. Сам президент последовательно отвергает эти предположения и утверждает, что успешно прошел три когнитивных теста. Его врач, капитан Шон Барбабелла, в этом году также положительно оценивал состояние здоровья политика.

У него хорошие показатели работы сердца, легких, нервной системы и общего физического состояния Шон Барбабелла

Как сообщал "Телеграф", ранее Дональд Трамп снова привлек внимание к своему когнитивному здоровью после спора с корреспондентом.