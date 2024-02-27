Игнорирование может влететь в копейку: почему и как нужно производить поверку счетчиков воды

Соответствующее положение закреплено в законе

Украине с июня 2023 возобновили поверки бытовых счетчиков электроэнергии, тепла, газа и воды. В частности, счетчики на воду поверять нужно каждые четыре года.

Поверку можно сделать как на специальном стенде (когда счетчик снимается с трубы потребителя), так и на месте без демонтажа. При обнаружении проблем потребителям сообщат, что измерительное устройство необходимо заменить.

Расходы на поверку могут составлять около 300 гривен, а его замена около 700 гривен. Обычно эти цифры зависят от способа поверки и города, где живет потребитель. Важно в этом случае то, что платить за услуги должен именно потребитель.

Как известно, до 2018 года расходы на поверку устройств учета находились в структуре тарифа. Однако при принятии изменений в Закон о коммерческом учете данные расходы из структуры тарифов исключены.

Самым надежным способом считается поверка с демонтажем, поскольку в этом случае, кроме самой услуги, счетчик пройдет и сервисное обслуживание. То есть, у него в этом случае будет больше шансов успешно пройти процедуру.

Следует отметить, если ваше устройство вовремя не пройдет поверку, то расчет объема потребления будет производиться по нормам потребления. Это может значительно увеличить оплату за услугу. Однако это не касается потребителей, проживающих на временно оккупированных территориях.

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