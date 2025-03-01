У Трампа рассказали, как "выгнали" Зеленского из Белого дома

В Вашингтоне рассказали, что было после спора

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал, что после перепалки в Белом доме госсекретарь Марко Рубио дал совет прервать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом сам он после этого отправился к украинской делегации.

Деталями он поделился в интервью Fox News. Уолтц сказал, что он не уверен в том, хочет ли Зеленский "прекратить бои" и это вызвало "разочарование и злость" у Трампа.

"Мы сообщили президенту (Трампу, — ред.) — практически единогласно — что после этого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как это (встреча, — ред.) может развиваться. Что любое дальнейшее взаимодействие с этого момента будет только откатываться назад", — сказал он

Уолтц рассказал, что после этого отправился передать сообщение, что пребывание Зеленского в Белом доме "больше не желательно". Кроме того, советник Трампа считает, что президент Украины "не осознал, что произошло" и "продолжал спорить".

"Честно говоря, его команда осознала. Его посол и его советник были практически в слезах, желая, чтобы это продвинулось вперед. Но Зеленский все еще спорил", — добавил Уолтц.

Советник Трампа сказал, что предупредил Зеленского о том, что "время не на его стороне" на поле боя, на мировой арене и с точки зрения помощи США.

"Мы четко дали понять, что переговоры, которые могли бы стать фантастическим днем ​​для них и для страны, закончились, и что пора идти", — добавил он в комментарии Breitbart.

Как сообщалось ранее, Зеленский накануне находился в США, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Разговор не задался и обернулся громким спором из-за вопроса гарантий безопасности для Украины.

Европейские лидеры после этого в большинстве своем поддержали Зеленского.