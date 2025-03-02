Оставьте русизмы в прошлом: как правильно по-украински поздравить женщин с 8 Марта

Важно избегать калек из русского языка

Приближается Международный женский день, и многие украинцы уже готовятся поздравить родных, коллег и знакомых с праздником. Однако при формулировании пожеланий следует избегать не только стереотипных высказываний, но и речевых ошибок, в частности русизмов.

Некоторые ошибки настолько распространены, что часто люди их даже не замечают. Телеграф объяснит, какие фразы приветствия содержат русизмы и как их правильно заменить.

"Вітаю з 8 Березням"

Форма "з 8 Березням" является грамматической ошибкой, ведь правильно использовать не творительный, а родовой падеж названия месяца. То есть, правильно будет сказать: "Вітаю з 8 Березня".

"Вітаю з наступаючим святом"

Фраза "наступаюче свято" является калькой по русскому языку. В украинском языке слово "наступаючий", как и другие причастия с окончанием ачий, -ячий, -учий, -ючий, использовать не желательно. Лучше сказать: "З прийдешнім святом" или "Зі святом, що наближається".

"Ми вас уважаємо"

В украинском языке слово "уважати" используется для выражения мнения относительно тех или иных событий. Слово "шанувати" говорит о выражении именно уважения к личности. Поэтому правильно будет: "Ми вас поважаємо".

Чтобы приветствие звучало красиво и без русизмов, можно использовать следующие фразы:

"Вітаю з Міжнародним днем боротьби за права жінок!"

"З нагоди 8 Березня бажаю натхнення, сили та нових досягнень!"

"Нехай цей день буде нагадуванням про вашу силу, витримку та незламність!"

Кроме калек из русского языка в приветствиях лучше избегать клише о "женской слабости" и пожеланиях "женского счастья". 8 марта – день, напоминающий о борьбе женщин за равные права. Поэтому в поздравлениях следует делать акцент не на внешности или традиционных стереотипах, а на личных достижениях, силе и роли женщин в обществе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как СССР изменил смысл 8 Марта. Международный женский день потерял свое первостепенное значение борьбы за права женщин и стал днем тюльпанов и сладостей.