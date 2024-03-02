Переселенцы могут получать субсидию без регистрации и договора аренды: как оформить (инфографика)

К заявлению нужно приложить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица

Украинцы, доходы которых не позволяют самостоятельно платить за коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. Право на получение помощи на оплату услуг ЖКХ внутренние переселенцы имеют даже в том случае, если они не зарегистрированы, но фактически проживают в квартире или доме.

Для этого не нужно иметь договор аренды. Чтобы получать помощь, к заявлению нужно добавить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Правительственный портал опубликовал инфографику с разъяснениями, как таким людям оформить субсидию.

Размер помощи зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья и от уровня ее доходов. Подчеркивается, что помощь на проживание, которая предоставляется ВПО, не учитывается, как доход семьи при назначении субсидии.

Для оформления помощи на оплату коммуналки можно обратиться лично, а можно подать заявку онлайн. Если семья выбирает первый путь, ей необходимо обратиться либо в органы местного самоуправления, либо в Центр предоставления административных услуг, либо в Сервисный центр пенсионного фонда Украины. Оформить субсидию онлайн можно на портале "Дія", или на портале электронных услуг ПФУ, или через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы нужно предоставить Пенсионному фонду, для того чтобы субсидию назначили. Основные данные указываются в заявлении и декларации.