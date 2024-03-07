Что означает фамилия Поплавский и при чем здесь польские дворяне: увлекательная история происхождения

Названы известные люди

Украина славится многовековой историей и разнообразной культурой, которая отразилась и в уникальных и исторических фамилиях, уходящих в глубины национального наследия. Некоторые из них возникли в результате особенностей профессий, другие связаны с местностью или даже характером личности. Среди таких прозвищ есть и Поплавский.

"Телеграф" разобрался, что оно означает, а также узнал, сколько людей в Украине имеет эту фамилию.

Традиция создания фамилий пришла к славянам из Западной Европы в XIV веке и первоначально утвердилась в Польше, где фамилии дворян стали образовываться от названий их владений с помощью суффикса -ский/-цкий, ставший своеобразным знаком принадлежности к шляхте. В XV-XVI веках эта традиция, вместе с моделью образования фамилий, распространилась и в Украине.

Кроме того, также стало известно, что эта фамилия была и среди известных польских дворянских родов Поплавские (Poplawski) герба Држевица, Ястршембец, а также Лелива и Рогаля, внесенных в Гербовник дворянских родов Царства Польского.

Первые владельцы этой фамилии проживали когда-то в населенном пункте под названием Поплавка, которое находится в Житомирской области Украины. Их названия, вероятно, образованы от слова "Поплава", что означает "заплавные луга".

Но есть еще одна версия. Фамильное именование "Поплавский" могло быть связано со сложившейся в конце XVIII века в церковной среде традицией давать священнослужителям новые или искусственные фамилии. Основой фамилии могло стать, например, какое-нибудь название, встречающееся в Библии или имя православного святого. Так и фамилию Поплавский могли дать по названию села, откуда семинарист приехал на учебу или куда направлен на службу.

Что интересно, фамилия Поплавский в Украине насчитывает 1898 носителей. По распространению занимает 2433 место. Чаще встречается на Приднепровье.

Среди известных людей в нашей стране есть народный артист Михаил Поплавский. Кроме песенного творчества, он президент Киевского университета культуры и искусств, а также народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов. Он награжден орденами "Михаила Грушевского" IV степени (2000), "За заслуги" I степени (2007).

Михаил Поплавский. Фото - poplavskiy_michail / Instagram

Фамилия Поплавская не менее популярна среди женщин. Ведь насчитывает в Украине 2398 носителей. По распространению занимает 1838 место. Чаще встречается на Приднепровье.

Среди известных людей любимая актриса молодежи – Ирина Поплавская. Она сыграла роль Насти Глушко в сериале "Моя любимая Страшка".

Ирина Поплавская. Фото — znaj.ua

А также Марина Поплавская – звезда "Дизель Шоу". Она, к сожалению, погибла в ДТП 20 октября 2018 года.

Марина Поплавская. Фото — ictv.ua

Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии указывают на уже исчезнувшие профессии. В частности, речь идет о Берднике, Мирошниченко, Драче и других.