Що означає прізвище Поплавський та до чого тут польські дворяни: захоплююча історія походження

Названо відомих людей

Україна славиться багатовіковою історією та різноманітною культурою, що відобразились і в унікальних та історичних прізвищах, які сягають глибин національної спадщини. Деякі з них виникли внаслідок особливостей професій, інші пов'язані з місцевістю чи навіть характером особистості. Серед таких прізвиськ є і Поплавський.

"Телеграф" розібрався, що воно означає, а також дізнався скільки людей в Україні має це прізвище.

Традиція створення прізвищ прийшла до слов'ян із Західної Європи в XIV столітті і спочатку утвердилася в Польщі, де прізвища дворян стали утворюватися від назв їхніх володінь за допомогою суфікса -ський / -цький, який став своєрідним знаком приналежності до шляхти. У XV-XVI століттях ця традиція разом з моделлю освіти прізвищ поширилася і в Україні.

Окрім цього, також стало відомо, що це прізвище було і серед відомих польських дворянських родів Поплавські (Poplawski) герба Држевіца, Ястршембец, а також Леліва і Рогаля, внесених в Гербовник дворянських родів Царства Польського.

Перші володарі цього прізвища проживали колись у населеному пункті з назвою Поплавця, яке знаходиться в Житомирській області України. Їх назви, ймовірно, утворені від слова "Поплава", що означає "заплавні луки".

Але існує ще одна версія. Фамільне іменування "Поплавський" могло бути пов'язано зі сформованою в кінці XVIII століття в церковному середовищі традицією давати священнослужителям нові або штучні прізвища. Основою прізвища могло стати, наприклад, яка-небудь назва, що зустрічається в Біблії чи ім'я православного святого. Так і прізвище Поплавський могли дати по назві села, звідки семінарист приїхав на навчання або куди спрямований на службу.

Що цікаво, прізвище Поплавський в Україні налічує 1898 носіїв. За поширенням займає 2433 місце. Найчастіше зустрічається на Придніпров'ї.

Серед відомих людей в нашій країні є народний артист Михайло Поплавський. Окрім пісенної творчості він президент Київського університету культури та мистецтв, а також народний депутат України IV, VII та VIII скликань. Він нагороджений орденами "Михайла Грушевського" ІV ступеня (2000), "За заслуги" І ступеня (2007).

Михайло Поплавський. Фото - poplavskiy_michail / Instagram

Прізвище Поплавська не менш популярне серед жінок. Адже налічує в Україні 2398 носіїв. За поширенням займає 1838 місце. Найчастіше зустрічається на Придніпров'ї.

Серед відомих людей улюблена акторка молоді — Ірина Поплавська. Вона зіграла роль Насті Глушко у серіалі "Моя улюблена Страшко".

Ірина Поплавська. Фото - znaj.ua

А також Марина Поплавська — зірка "Дизель Шоу". Вона на жаль загинула у ДТП 20 жовтня 2018 року.

Марина Поплавська. Фото - ictv.ua

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища вказують на професії, що вже зникли. Зокрема, мова йде про Бердник, Мірошниченко, Драч та інші.