Лыжная мазь, оконная замазка и другие странные вещи: что заменяло жвачку детям в СССР

Когда ребенку удавалось получить настоящую жвачку, он мог жевать ее несколько дней

У детей в СССР были популярны очень странные "лакомства", например жженый сахар и сухой кисель. А в качестве жевательной резинки использовались абсолютно непригодные для употребления вещи.

"Телеграф" рассказывает что жевали вместо жвачки в СССР. Жевательная резинка в Союзе была — в пластинках и в кубиках. Но, во-первых, стоила она не так дешево (12 и 15 копеек), которые не всегда были у детей, а во-вторых, часто исчезала из продажи. Поэтому жвачку дети жевали по нескольку дней, прилепляя ее где-то на ночь. В нее могли добавить для цвета чернил, а для вкуса варенья. Когда не было даже такой жвачки, дети принимались жевать абсолютно несъедобные вещи.

Лыжная мазь. Она продавалась целыми наборами для разных температур, была разноцветная и имела упругую текстуру. Вкус же мази был не очень приятным, а уж о влиянии на организм и говорить не приходится.

Оконная замазка. Дети выковыривали из щелей оконных рам серовато-белую массу, которая по консистенции отдаленно напоминала жевательную резинку. Однако подходила в качестве жвачки только свежая замазка, которая еще не успела затвердеть.

Битумная смола, которую все называли гудроном, жевали практически все советские дети. Черная липкая масса с характерным вкусом и запахом была "популярна" во всех регионах Союза. Сначала кусок смолы был жестким, но от тепла во рту размягчался.

Наросты смолы от фруктовых деревьев. Еще один вариант жвачки — "клей", как называли его дети. Смола, которая выступала на деревьях, имела фруктовый вкус и вязкость, напоминавшую жевательную резинку. Важно было найти свежий "клей", который еще не успел затвердеть.

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