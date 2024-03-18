Первый в истории Мажор по Counter-Strike 2: GGBET анонсирует множество бонусов

В воскресенье, 17 марта, стартовал первый в истории Мажор по Counter-Strike 2. Лицензионный букмекер GGBET предлагает своим пользователям щедрые бонусы на каждом этапе PGL Major Copenhagen 2024.

PGL Major Copenhagen 2024 проходит в столице Дании (17—31 марта). Подогревает интригу значительный призовой фонд турнира в размере $1,250,000. По котировкам GGBET, главными претендентами на титул являются команды TEAM VITALITY (коэффициент на победу в турнире – 2.3), NAVI (6,5), ENCE (14).

К каждому из трех этапов PGL Major Copenhagen 2024 GGBET подготовил специальные бонусы. В Opening Stage с 15 по 20 марта пользователи могут получить бонус на депозит до 200%; на стадии выбывания с 21 по 24 марта GGBET предлагает "страховые" ставки. Во время стадии плей-офф с 25 по 31 марта игрокам будут доступны бонусы на депозит до 150% и фрибет. Бонусы GGBET доступны на сайте в разделе "Акции" с 17 по 31 марта.

Как воспользоваться специальными бонусами на GGBET:

Зарегистрироваться на сайте GGBET или войти в существующий аккаунт; Активировать текущее предложение в разделе "Акции"; Внести депозит на сумму от 400 грн или больше; Получить бонус!

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