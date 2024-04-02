Теперь можно задонатить часть отпуска на нужды ВСУ. Как это сделать?

Украинские волонтеры нашли новый способ поддержать защитников Украины, и он не требует расходования денег

Фонд KOLO предлагает задонатить на ВСУ неиспользованный отпуск. Сотрудники четырех компаний уже задонатили более 200 дней отпусков на 984 тыс. грн. Рассказываем, как это работает.

У финансового ресурса украинцев есть лимит. Большое количество сборов и интенсивность донатов вынуждают искать новые пути привлечения людей к помощи армии. Фонд украинского технологического сообщества KOLO нашел донатный потенциал в неиспользованных отпусках.

Сначала глобальная пандемия, затем полномасштабное вторжение. Украинцы накапливают дни отпуска и кое-где банально не знают, куда их тратить. KOLO предлагает передать этот отпуск на ВСУ.

Проект уже поддержали продуктовые IТ-компании Readdle и Jooble, креативное агентство I AM IDEA и онлайн-институт Projector – вместе их работники задонатили более 200 дней отпусков на 984 тыс. грн. Генеральный партнер проекта – robota.ua, информационные партнеры – DOU, HURMA.

Присоединиться к проекту может любая работающая в Украине компания. Для этого представитель компании должен заполнить форму на сайте проекта. После этого по желанию сотрудников списывается определенное количество дней со счета отпусков. Компания переводит денежный эквивалент этих дней на счет фонда KOLO, и они превращаются в полезные девайсы для военных.

Специалисты KOLO обеспечивают юридическое и финансовое сопровождение сделок, чтобы организовать процесс быстро, просто и с соблюдением законодательства. Проект бессрочный, поэтому присоединиться можно в любое удобное для компании время.

Справка:

KOLO – украинский благотворительный фонд, специализирующийся на технологической помощи армии. Основан продуктовыми топами украинских и международных IT-компаний в начале полномасштабного российского вторжения в Украину. С марта 2022 года KOLO помог Силам обороны Украины на более чем 565 млн грн благодаря пожертвованиям и партнерам.