Відтепер можна задонатити частину відпустки на потреби ЗСУ. Як це зробити?

Українські волонтери винайшли новий спосіб підтримати захисників України, і він не потребує витрачання грошей

Фонд KOLO пропонує задонатити на ЗСУ невикористану відпустку. Працівники чотирьох компаній уже задонатили понад 200 днів відпусток на 984 тис. грн. Розповідаємо, як це працює.

Фінансовий ресурс українців має ліміт. Велика кількість зборів та інтенсивність донатів змушує шукати нові шляхи залучення людей до допомоги армії. Фонд української технологічної спільноти KOLO знайшов донатний потенціал у невикористаних відпустках.

Спочатку глобальна пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Українці накопичують дні відпустки й подекуди банально не знають, куди їх витрачати. KOLO пропонує передати цю відпустку на ЗСУ.

Проєкт уже підтримали продуктові ІТ-компанії Readdle та Jooble, креативна агенція I AM IDEA та онлайн-інститут Projector – разом їхні працівники задонатили понад 200 днів відпусток на 984 тис грн. Генеральний партнер проєкту – robota.ua,, інформаційні партнери – DOU, HURMA.

Долучитися до проєкту може будь-яка компанія, що працює в Україні. Для цього представник компанії повинен заповнити форму на сайті проєкту. Після цього за бажанням співробітників списується певна кількість днів з їх рахунку відпусток. Компанія переводить грошовий еквівалент цих днів на рахунок фонду KOLO, і вони перетворюються на корисні девайси для військових.

Фахівці KOLO забезпечують юридичний та фінансовий супровід операцій, щоб організувати процес швидко, просто та з дотриманням законодавства. Проєкт безстроковий, тому долучитися можна у будь-який зручний для компанії час.

Довідка:

KOLO – український благодійний фонд, що спеціалізується на технологічній допомозі армії. Заснований продуктовими топами українських і міжнародних IT-компаній на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. З березня 2022 року KOLO допоміг Силам оборони України на понад 565 млн грн завдяки пожертвам і партнерам.