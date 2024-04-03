Ошибка влетит в копеечку: как правильно передать показания счетчика на воду
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С 1 по 9 число – показания не принимаются
В отличие от показаний за свет или газ, которые передаются с 1 и по 5 число каждого месяца, показания за воду в каждой из компаний принимают по-разному. К примеру, в Киевводоканале просят потребителей вовремя передавать показатели счетчиков не только холодного, но и горячего водоснабжения и делать это начиная с 10 и до последнего числа каждого месяца.
Об этом сообщает сайт компании. При этом отмечают, что с 1 по 9 число показания не принимаются в связи с закрытием прошлого месяца и проведением начислений.
"Показания счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотвод, счетчика горячей воды — для формирования платежей за отвод горячей воды. Вовремя и корректно переданные показания счетчиков позволят вам платить только за фактически потребленные объемы воды", — говорится в сообщении.
Как правильно передать показания?
Чтобы правильно передать показатели счетчика воды необходимо разобраться в значениях чисел на шкале или дисплее счетчика. Чаще всего на панели видны восемь цифр. Внимательно рассмотрите шкалу. Вы увидите, что цифры разделены на две части запятой или изображены на черном и красном фоне.
Какие цифры передавать в показаниях счетчика воды? Учитываются только цифры на черном фоне или до запятой. Это кубометры использованной воды. Три последние цифры показывают объем использованной воды в литрах. Их не следует учитывать при передаче показаний.
Отмечается, что показания следует передавать даже тогда, когда вы не пользуетесь холодной или горячей водой.
Куда передать показания?
Если вы абонент Киевводоканала, у вас есть несколько способов передать показания:
- Через "Личный кабинет". Внимание! Как зарегистрироваться в кабинете читайте вот здесь. Сам личный кабинет — https://my.vodokanal.kiev.ua/
- На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку "Предоставить показатели".
- С помощью мобильных приложений "Viber" и "Telegram". Для этого необходимо установить любой из них на свой смартфон, найти и присоединиться к паблику аккаунта "Киевводоканал" и отправить тестовое сообщение. Далее нужно просто действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота.
- Центры коммунального сервиса (ЦКС) и Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).
- Записать показатели в графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях.
- По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-0202.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и просто передать показания газового счетчика. Своевременная и корректная передача данных – это залог правильного начисления.