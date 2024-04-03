Ошибка влетит в копеечку: как правильно передать показания счетчика на воду

С 1 по 9 число – показания не принимаются

В отличие от показаний за свет или газ, которые передаются с 1 и по 5 число каждого месяца, показания за воду в каждой из компаний принимают по-разному. К примеру, в Киевводоканале просят потребителей вовремя передавать показатели счетчиков не только холодного, но и горячего водоснабжения и делать это начиная с 10 и до последнего числа каждого месяца.

Об этом сообщает сайт компании. При этом отмечают, что с 1 по 9 число показания не принимаются в связи с закрытием прошлого месяца и проведением начислений.

"Показания счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотвод, счетчика горячей воды — для формирования платежей за отвод горячей воды. Вовремя и корректно переданные показания счетчиков позволят вам платить только за фактически потребленные объемы воды", — говорится в сообщении.

Как правильно передать показания?

Чтобы правильно передать показатели счетчика воды необходимо разобраться в значениях чисел на шкале или дисплее счетчика. Чаще всего на панели видны восемь цифр. Внимательно рассмотрите шкалу. Вы увидите, что цифры разделены на две части запятой или изображены на черном и красном фоне.

Какие цифры передавать в показаниях счетчика воды? Учитываются только цифры на черном фоне или до запятой. Это кубометры использованной воды. Три последние цифры показывают объем использованной воды в литрах. Их не следует учитывать при передаче показаний.

Отмечается, что показания следует передавать даже тогда, когда вы не пользуетесь холодной или горячей водой.

Куда передать показания?

Если вы абонент Киевводоканала, у вас есть несколько способов передать показания:

Через "Личный кабинет". Внимание! Как зарегистрироваться в кабинете читайте вот здесь. Сам личный кабинет — https://my.vodokanal.kiev.ua/ На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку "Предоставить показатели". С помощью мобильных приложений "Viber" и "Telegram". Для этого необходимо установить любой из них на свой смартфон, найти и присоединиться к паблику аккаунта "Киевводоканал" и отправить тестовое сообщение. Далее нужно просто действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота. Центры коммунального сервиса (ЦКС) и Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС). Записать показатели в графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях. По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-0202.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и просто передать показания газового счетчика. Своевременная и корректная передача данных – это залог правильного начисления.