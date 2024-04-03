Не только в Украине: в МОН обнародовали список стран, где можно сдать НМТ-2024 (карта)

Количество мест для участия в тестировании за границей ограничено

Нынешний Национальный мультипредметный тест (НМТ) будет также проведен за пределами Украины. В частности, временные экзаменационные центры (ТЭЦ) за границей создадут в 57 городах 32 стран.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины. Отмечается, что основная сессия НМТ за рубежом состоится в странах, таких как: Польша, Великобритания, США, Турция и других. Подробнее ознакомиться с картой стран, где будет проводиться НМТ, можно по ссылке.

"Тестирование за границей будет проведено так же как и в Украине, то есть в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром. А значит, вступительные испытания традиционно будут проходить на основе прозрачности и справедливости независимо от того, где именно участники будут их проходить", — говорится в сообщении.

НМТ-2024. В каких странах можно пройти

В министерстве отметили, что количество мест для участия в тестировании за границей ограничено, поэтому если все места в конкретном городе или стране будут заняты, эта локация больше не будет доступна для выбора.

"Если вы уже выбрали место проведения, но нашли более удобную локацию, — до 15 апреля 2024 года у вас есть возможность обновить ваш выбор в персональном кабинете", — написали Минобразования.

Напомним, что НМТ — один большой тест, содержащий в этом году четыре блока задач — по украинскому языку, математике, истории Украины и предмету по выбору. В 2024 году его будут проводить с 14 мая по 19 июля.

Ранее "Телеграф" писал, как пройти регистрацию на НМТ-2024. Она продлится до 11 апреля включительно.