Как пройти регистрацию на НМТ-2024: пошаговая инструкция и важные нюансы

У выпускников есть меньше месяца для регистрации

С четверга, 14 марта, началась регистрация выпускников школ для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Она продлится до 11 апреля включительно.

Выпускники создают личный кабинет на специальном сервисе Украинского центра оценки качества образования. Для регистрации необходимы личные данные, среди которых регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН, ранее известный как ИНН), имя, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность.

Заметим, что, как отметили в Министерстве образования и науки, украинские паспорта, срок действия которых истек во время военного положения, остаются действительными.

Как проходит регистрация

Необходимо ввести РНУКН. Без регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика регистрация не возможна, ведь это первые данные, которые необходимо внести для получения личного кабинета. Если у кандидатов нет РНУКН, им следует поторопиться с его получением. Следующее, что нужно выбрать, – "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет". Выпускники текущего года: те, кто сейчас учится в школе, гимназии или учебном центре или на первом или втором курсе университета или профессионально-технического училища, которые закончат курс общего среднего образования в текущем году. При регистрации учебное заведение необходимо выбрать из списка. Документом, подтверждающим уровень образования, является справка из учебного заведения с указанием "Окончание общего среднего образования (месяц) 2024 года (название учебного заведения)". Выпускники предыдущих лет: уже получили полное среднее образование и имеют соответствующий документ (аттестат или свидетельство об окончании учебного заведения). Если вы являетесь студентом третьего или четвертого курса и имеете документ об образовании, пожалуйста, выберите эту категорию и загрузите скан-копию или фотокопию документа об образовании в соответствующее поле. Далее необходимо выбрать предмет, который будет сдаваться на выбор. Затем выпускник указывает населенный пункт, где может составить НМТ, – в Украине или за границей. Также необходимо выбрать язык, по которому будет проходить тестирование предметов сертификационной работы и наличие особых условий для тестирования. Необходимо загрузить сканкопии или фотокопии регистрационных документов, затем отправить их на обработку в региональный центр оценивания качества образования (для этого в сервисе есть специальная кнопка).

Важно, если выпускник продолжает дистанционное обучение в украинской школе/лицее/гимназии, но находится за границей, он должен выбрать из списка учебное заведение, где он учится. Он также должен скачать свидетельство об окончании учебы в этом заведении.

Также если выпускник находится за границей, а учится на месте, ему достаточно указать, что он учится в иностранном учебном заведении. В этом случае в личный кабинет нужно скачать нотариально заверенный перевод справки с места обучения с указанием "Окончание общего среднего образования в 2024 году (месяц) (название иностранного учебного заведения)".

Можно ли внести изменения после регистрации

После обработки регистрационных данных в личный кабинет заявителя направляется информация об успешной регистрации или недостатках, которые необходимо устранить. Если нет проблем, заявитель может предъявить необходимые справки для прохождения процедуры экзамена.

Что может быть причиной отказа в регистрации:

предоставление недостоверной информации,

непредоставление копий документов или предоставление копий документов, не отвечающих требованиям законодательства,

невозможность создания особых (специальных) условий прохождения НМТ, указанных в медицинской справке.

Исправить все ошибки и отправить документы снова на проверку можно до 15 апреля. Кроме того, к этой дате в персональном кабинете можно изменить:

учебный предмет по выбору,

населенный пункт, где выпускник будет находиться в день проведения НМТ,

информацию о необходимости пройти НМТ во время дополнительных сессий.

Поэтому, по рекомендации Украинского центра оценивания качества образования, следует не затягивать с регистрацией личных кабинетов, чтобы иметь время на устранение недостатков или внесение изменений, если это потребуется.

Прохождение НМТ

Экзаменационные пособия на этой сессии НМТ будут распространяться в аудиториях участников с 8 мая. В нем будет указана дата, место и время проведения экзамена. Информационные пакеты будут раздаваться участникам дополнительных сессий с 8 июля.

Основная сессия NMT продлится с 14 мая по 25 июня. Дополнительные сессии – с 11 по 19 июля. Участники основной сессии будут проинформированы о результатах до 2 июля, а участники дополнительных сессий — до 26 июля.

НМТ сложить также можно в следующих странах:

Австрия;

Азербайджан;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Грузия;

Дания;

Эстония;

Италия;

Канада;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Германия;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

США;

Турция;

Венгрия;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Швеция.

В настоящее время ведутся переговоры о проведении НМТ в Испании, Ирландии, Молдове и Нидерландах. Список мест проведения тестирования может расшириться, но желательно выбирать ближайший город из списка. Если появится более удобная локация, у вас есть время до 15 апреля, чтобы изменить свою регистрацию и выбрать локацию максимально приближенную к месту жительства вашего выпускника.

Однако следует учесть важный нюанс: количество иностранных участников, которые могут пройти тестирование, ограничено. Поэтому если в определенном городе нет больше вакансий, этот город больше не будет рассматриваться для отбора. Следовательно, нужно будет выбрать другие города. Кроме того, некоторые города доступны только во время дополнительных сессий НМТ.

О новых локациях будет оперативно сообщать портал Украинского центра оценивания качества образования.

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