Поверка счетчика воды: как часто нужно проводить и как она происходит

Счетчик можно поверить двумя способами

Если вовремя не пройти поверку счетчика воды, могут начать начисление по средним нормам потребления. Стоимость поверки – в среднем от 300 грн.

О процедуре рассказали в городском совете Дрогобыча. Отмечается, что поверка счетчиков воды процедура плановая и должна проводиться раз в четыре года.

Потребителя должны быть предупреждены о необходимости поверки. При предоставлении доступа к счетчику проверяется:

отсутствие повреждений

наличие и целостность пломб.

После этого счетчик демонтируют и устанавливают подменный, составляют специальные акты. Снятый счетчик поверяют на специальной установке. После поверки, если все в порядке, выдается соответствующее свидетельство и счетчик устанавливают на место. Если в счетчике обнаружили проблемы, нужно заменить счетчик. После его установки новый счетчик опломбируют.

В "Центре коммунального сервиса" рассказали, что при технической возможности поверку счетчика можно провести и не снимая его — на месте. Для этого также должен быть доступ к счетчику, однако в отличие от предыдущего варианта счетчик не демонтируют, а пломбу не снимают. Продолжительность такой поверки – 10 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что средний срок службы счетчика — около 12 лет. Более старые модели рискуют не пройти поверку.