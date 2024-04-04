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Поверка счетчика воды: как часто нужно проводить и как она происходит

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На счетчике должны быть все пломбы
На счетчике должны быть все пломбы. Фото spilka.pro

Счетчик можно поверить двумя способами

Если вовремя не пройти поверку счетчика воды, могут начать начисление по средним нормам потребления. Стоимость поверки – в среднем от 300 грн.

О процедуре рассказали в городском совете Дрогобыча. Отмечается, что поверка счетчиков воды процедура плановая и должна проводиться раз в четыре года.

Потребителя должны быть предупреждены о необходимости поверки. При предоставлении доступа к счетчику проверяется:

  • отсутствие повреждений
  • наличие и целостность пломб.

После этого счетчик демонтируют и устанавливают подменный, составляют специальные акты. Снятый счетчик поверяют на специальной установке. После поверки, если все в порядке, выдается соответствующее свидетельство и счетчик устанавливают на место. Если в счетчике обнаружили проблемы, нужно заменить счетчик. После его установки новый счетчик опломбируют.

В "Центре коммунального сервиса" рассказали, что при технической возможности поверку счетчика можно провести и не снимая его — на месте. Для этого также должен быть доступ к счетчику, однако в отличие от предыдущего варианта счетчик не демонтируют, а пломбу не снимают. Продолжительность такой поверки – 10 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что средний срок службы счетчика — около 12 лет. Более старые модели рискуют не пройти поверку.

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