Пора подумать о субсидии на жилье: как подать документы онлайн

Субсидию назначают при невозможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно

В Украине одновременно получать субсидию и льготы на оплату коммунальных услуг невозможно. Если вы выбрали воспользоваться субсидией от государства и отвечаете критериям имущественного положения, вы можете подать документы онлайн.

Для этого можно воспользоваться порталом "Дия" и порталом Пенсионного фонда. Для подачи документов через Действие необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Выберите в меню Услуги на портале "Дия" услугу "Заявление на субсидию" и заполните поля.

Подобным образом происходит подача документов на портале Пенсионного фонда — заполняется электронное заявление и право на доходы и расходы лица и членов домохозяйства и их семей.

Дополнительно нужно приложить сканированные документы — это могут быть справки о непроживании, договорах аренды или реструктуризации долгов. Также на порталах доступны упрощенные формы подачи документов, которые отнимают на заполнение около 15 мин, при этом требуемые данные система возьмет автоматически из открытых реестров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что субсидии на неотапливаемый период будут назначаться с мая. Тем, кому в отопительном периоде насчитали нулевую субсидию при изменении имущественного положения или потребности в помощи от государства, нужно подать документы заново.