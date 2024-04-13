В России появился новый "распятый мальчик": украинцы указали на важный нюанс с ним

Россияне требуют милосердия от украинцев, забывая о преступлениях своих солдат

В сети опубликовали фото российского оккупанта, который молится и едва ли не плачет. Судя по тому, что фото сделано на БПЛА, это мог быть последний снимок врага.

Однако некоторые пользователи соцсети осудили украинцев, которые донатят ВСУ на дроны. Некоторые даже обвинили украинских воинов в том, что они "издеваются над православным братом".

Неизвестно когда именно был сделан снимок. Но судя по тому, что российский оккупант лежит в окопе в толстой зимней куртке, события происходили в холодное время года. Где именно это произошло — также неизвестно. В описании фото сказано: "Нет милосердия для убийц геноцида. Надо было остаться дома, Иван".

Но один из комментаторов заявил, что этот российский солдат должен сниться в кошмарах всех украинцев, ведь они якобы причастны к его участи.

"Какой же беспросветный ад эта война. Надеюсь, это молящее о пощаде лицо будет вечно сниться в кошмарах всем любителям донатить ВСУ и подписывать снаряды", — написал он.

Другие же заявили, что украинцы "издеваются над солдатом, который умоляет православных братьев о пощаде". И большинству оккупантов якобы 18-19 лет и они пошла на войну "под давлением ровесников или из-за манипуляций". Поэтому Силы обороны Украины и все украинцы в целом должны "проявить милосердие" к тем, кто ежедневно пытается убить их ракетами и не только.

В ответ на это украинцы напомнили, что это россияне пришли в чужую страну с оружием и убивают мирных граждан. Поэтому то, что они несут наказание вполне логично и закономерно. Они подчеркнули, что однозначно продолжат помогать армии, чтобы как можно скорее вытеснить врага.

Также в сети напомнили, что оккупанты не стесняются расстреливать украинских военных, насиловать женщин и издеваться над мирными жителями. Год назад враг расстрелял бойца бригады ТРО из Черниговской области Александра Мациевского за фразу "Слава Украине". А осенью 2022 году один из российских солдат в Запорожской области расстрелял двух мирных жителей и пытался изнасиловать женщину.

Напомним, что "распятый мальчик в трусиках" — это элемент пропаганды россиян. 12 и 13 июля 2014 года на росТВ показали сюжет, в котором жительница Славянска заявила, что на ее глазах якобы бойцы ВСУ казнили маленького сына и жену пророссийского боевика. Ребенка якобы распяли на глазах у матери. С тех пор "распятый мальчик" стал символом абсурдности российской пропаганды, словосочетанием, обозначающим абсурдно неправдивую информацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Донбассе пропал боевик из США Рассел Бентли, который с 2014 года поддерживал оккупантов. Уже несколько дней его не могут найти оккупанты, даже объявили в розыск.