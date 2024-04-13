У Росії з’явився новий "розіп’ятий хлопчик": українці вказали на важливий нюанс із ним

Росіяни вимагають милосердя від українців, забуваючи про злочини своїх солдатів

У мережі опублікували фото російського окупанта, який молиться і мало не плаче. Зважаючи на те, що фото зроблено на БПЛА, це міг бути останній знімок ворога.

Однак деякі користувачі соцмережі засудили українців, які донатять ЗСУ на дрони. Дехто навіть звинуватив українських воїнів у тому, що вони "знущаються з православного брата".

Невідомо коли саме було зроблено знімок. Але, судячи з того, що російський окупант лежить в окопі в товстій зимовій куртці, події відбувалися в холодну пору року. Де саме це сталося – також невідомо. В описі фото сказано: "Немає милосердя для вбивць геноциду. Треба було залишитися вдома, Іване".

Але один із коментаторів заявив, що цей російський солдат має снитися у кошмарах усім українцям, адже вони нібито причетні до його долі.

"Яке ж безпросвітне пекло ця війна. Сподіваюся, це обличчя, яке благає про помилування, буде вічно снитися в кошмарах усім любителям донатити ЗСУ і підписувати снаряди", — написав він.

Інші ж заявили, що українці "знущаються з солдата, який благає православних братів про помилування". І більшості окупантів нібито 18-19 років і вони пішли на війну "під тиском ровесників або через маніпуляції". Тому Сили оборони України та всі українці загалом мають "виявити милосердя" до тих, хто щодня намагається вбити їх ракетами та не тільки.

У відповідь на це українці нагадали, що це росіяни прийшли до чужої країни зі зброєю та вбивають мирних громадян. Тому те, що вони несуть покарання цілком логічно та закономірно. Вони наголосили, що однозначно продовжать допомагати армії, щоб якнайшвидше витіснити ворога.

Також у мережі нагадали, що окупанти не соромляться розстрілювати українських військових, ґвалтувати жінок та знущатися з мирних жителів. Рік тому ворог розстріляв бійця бригади ТРО із Чернігівської області Олександра Мацієвського за фразу "Слава Україні". А восени 2022 року один із російських солдатів у Запорізькій області розстріляв двох мирних жителів та намагався зґвалтувати жінку.

Нагадаємо, що "розіп’ятий хлопчик у трусиках" — це елемент пропаганди росіян. 12 та 13 липня 2014 року на росТВ показали сюжет, в якому мешканка Слов’янська заявила, що на її очах нібито бійці ЗСУ стратили маленького сина та дружину проросійського бойовика. Дитину нібито розіп’яли на очах у матері. З того часу "розіп’ятий хлопчик" став символом абсурдності російської пропаганди, словосполученням, що означає абсурдно неправдиву інформацію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Донбасі зник бойовик із США Рассел Бентлі, який із 2014 року підтримував окупантів. Вже кілька днів його не можуть знайти окупанти, навіть оголосили у розшук.