Жарко точно не будет: в Украине в начале недели ожидается резкое похолодание (прогноз)

В одной области прогнозируется от +2 градусов тепла

С понедельника, 15 апреля, украинцы будут ощущать понижение температуры воздуха. По сравнению с климатической нормой – именно такой должна быть погода в апреле.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, пишут Факты ICTV. Если сравнивать с первой декадой апреля, то будет ощутимое снижение температуры.

Так, в начале месяца дневные максимумы были по +20-25, а в некоторых областях даже до +28. Теперь погода возвращается к значениям от +16 до +22 градусов тепла.

В понедельник, 15 апреля, в большинстве западных и северных областей Украины температура может составлять даже +11-16 тепла.

По словам Натальи Птухи, снижение температуры вызвано изменением воздушных потоков – теперь они будут идти преимущественно с северо-запада.

"То есть несколько более прохладная воздушная масса, плюс поступление атмосферных фронтов. Больше облачности и не так интенсивно будет прогреваться приземный слой воздуха. Еще добавятся осадки", – рассказала Птуха.

16 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На юге Украины, днем и в большинстве восточных областей, осадки не прогнозируются. Температура ночью 8-14 тепла; в северной, северо-западной части 5-10 тепла; днем в западных и северных областях от +13 до +19, на остальной территории +18…+24, на юге страны до +27 градусов тепла.

17 апреля в Украине ожидаются кратковременные дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. В юго-восточной части страны без осадков. Температура в западных областях ночью прогнозируется в пределах +2-7 тепла, днем 8-13 тепла. В северных и Винницких областях ночью от +5 до +10, днем от +11 до +16. На остальной территории ночью 8-14 тепла, днем от +15 до +21, на юге и востоке Украины до +25 градусов тепла.

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