Всего два дня на покупку: в "АТБ" действует щедрая скидка на популярный товар

Смягчитель ткани в двух вариантах продают за 136,90 грн до 3 ноября включительно.

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В супермаркетах сети "АТБ" покупатели могут воспользоваться выгодными акционными предложениями на различные товары повседневного спроса. В частности, скидки распространяются на бытовую химию, средства для ухода за одеждой и другие необходимые товары.

Об одной из актуальных акций в сети "АТБ", а именно о скидке на кондиционер для белья Silan, рассказывает "Телеграф". Акция распространяется на два варианта средства объемом 1,408 л – "Небесная свежесть" и "Сенситив и детский". Воспользоваться предложением можно по 3 ноября включительно.

В корзине "АТБ" кондиционер для белья Silan продают со скидкой 49%

Сейчас бутылка стоит 136,90 гривны вместо 269,90 гривны. Заявленная скидка составляет 49%, то есть средство для ухода за тканями можно приобрести почти вдвое дешевле обычной цены. Экономия – 133 гривны.

Что еще можно взять из бытовой химии

Значительные скидки есть и на товары для стирки:

Средство моющее синтетическое Ariel Color "Экстрасила очищения", 10 капсул по 24,5 г – 175,90 грн вместо 321,30 грн, скидка 45%. Экономия – 145,40 грн.

– 175,90 грн вместо 321,30 грн, скидка 45%. Экономия – 145,40 грн. Средство моющее синтетическое Ariel Color, 19 капсул – 327,90 грн вместо 598,40 грн, скидка 45%. Экономия – 270,50 грн.

– 327,90 грн вместо 598,40 грн, скидка 45%. Экономия – 270,50 грн. Шампунь Gliss Kur Oil Nutritive, 400 мл – 149 грн вместо 234,50 грн, скидка 36%.

– 149 грн вместо 234,50 грн, скидка 36%. Шампунь Gliss Kur Ultimate Repair для очень поврежденных и сухих волос, 400 мл – 149 грн вместо 234,50 грн, скидка 36%.

Ранее "Телеграф" также рассказывал об актуальных акционных предложениях в супермаркетах "АТБ". Среди товаров со сниженными ценами – кофе, мясная продукция, шоколад и алкогольные напитки.