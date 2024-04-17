Не от хорошей жизни: что такое "комки" и как они работали в СССР

Это были самые любимые магазины советских людей

Всем нам отлично известно, что Советский Союз был страной сплошного дефицита. Те товары, которые сейчас каждый из нас может легко и просто приобрести в магазине, во времена СССР приходилось доставать через знакомых и их знакомых. Речь идет не только о каких-то действительно уникальных или, возможно, редких вещах. Простые джинсы или кроссовки тоже нужно было искать "по блату".

Временами из-за тотального дефицита, едва ли не самыми любимыми магазинами советских людей были так называемые "комки", то есть "комиссионные магазины". "Телеграф" разобрался, когда и как в СССР появились такие магазины и что происходило за кулисами таких заведений.

Первые комиссионные магазины

Считается, что комиссионные магазины появились в Союзе в конце 20-х годов. Они должны были обеспечить население страны подержанными товарами в условиях дефицита новых. До этого с такой задачей справлялись так называемые "блошиные рынки" или просто "барахолки". Но у них был большой минус для СССР — их не могло контролировать государство. Поэтому на таких рынках процветала спекуляция и другие виды бизнеса, которые считались незаконными. Советская власть такого допустить просто не могла. Ведь там, где был хоть один намек на спекуляцию, обязательно могли "поживиться" по меньшей мере два партийных представителя.

Тем более, что сначала в комиссионках продавался исключительно "конфискат" – вещи, украденные изъятые у "проклятой буржуазии". Среди ассортимента можно было встретить предметы роскоши, обуви, столовое серебро, инструменты, бытовую технику, мебель, люстры и многое другое. Во времена НЭПа на весь этот товар можно было легко найти покупателей.

В комиссионке кто-либо мог продать ненужную вещь и купить нужную по адекватной цене. По крайней мере, так говорилось. На самом деле, все было совсем иначе. Спекуляции и "навары" были обычным явлением в этой сети.

Так комиссионки проработали вплоть до 1936 года, пока не была проведена грандиозная проверка. Итоги для власти были удручающими: раскрылись разные злоупотребления и даже преступные операции. По сути в СССР была раскрыта комиссионная мафия. Государство терпело немалый ущерб, и, соответственно, были приняты решительные меры. Произвели зачистку: множество судебных дел, большие сроки и даже расстрелы. Союз принял решение снизить количество магазинов комиссионной торговли.

Было оставлено 10 магазинов в Москве, восемь в Ленинграде и пять точек в столицах союзных республик. Были введены ограничения для приема товаров. Теперь нельзя было сдать в "комок" изделия кустарного производства, оборудование для строительства и производства.

Новый расцвет

Когда началась Вторая мировая война, комиссионки ушли на задний план, а люди снова начали посещать блошиные рынки. После войны "комки" снова заработали. Выезжавшие за границу ученые, артисты, дипломаты покупали там радиоприемники, обувь, одежду, магнитофоны и продавали их "комке"за хорошую стоимость. Со своей цены им нужно было отдать всего 7%. Это было достаточно безопасно, но не всегда выгодно. Конечно же вещи туда сдавали часто использованные. Но комиссионка брала их только в отличном состоянии. Поэтому на хорошие вещи достаточно быстро находился покупатель.

Так продолжалось до 1955 года, пока не был снят с должности Георгий Маленков. Этот партийный деятель отвечал за комиссионную торговлю. После этого количество комиссионок резко снизилось. Однако уже скоро, во время хрущевской оттепели, было решено возродить комиссионную торговлю. Правда, в шестидесятые годы возникли проблемы с ассортиментом.

Активно через "комки" велась торговля драгоценностями и произведениями искусства. Учитывая, что сама комиссионка делала уценку за износ и официально брала за услуги 7% от продажной стоимости, иногда реализация становилась невыгодной для собственника. Расчет с ним производился только тогда, когда товар удавалось сбыть, — в этом было самое серьезное неудобство.

Для продажи только что сданной вещи первоначальный срок устанавливался 45 дней. По истечении этого времени непроданный предмет мог быть снижен в цене на 15%, а если он лежал в магазине еще месяц, то на 20%. Здесь специалисты тоже жульничали и могли специально придержать товар, чтобы получить за него большие деньги.

Однако с взлелеянным в мечтах импортным дефицитом все было иначе: порой он даже не попадал на прилавок, хотя и принимался на комиссию. У каждого работника комиссионки были родственники и знакомые, мечтавшие о сервизе "Мадонна" из ГДР, японском магнитофоне или французских духах.

Впрочем, даже если бы система придерживалась "принципов социалистической законности" и неукоснительно соблюдала бы действующие торговые правила, она вряд ли смогла бы удовлетворить гигантский спрос. Товара, привозимого из-за границы дипломатами, артистами, спортсменами, моряками, пилотами и другими счастливчиками, заглянувшими за "железный занавес", явно не хватало на всех страждущих.

"К тому времени я работал актером в театре, мы часто выезжали на гастроли за границу, везли оттуда аппаратуру и сразу шли сдавать в комиссионку. Это очень помогало. Не знаю, как бы мы выдержали, особенно в конце 1980-х — начале 1990-х. х лет, если бы не этот источник. Не поверите и купленный за холмом мужской костюм — двойка или тройка — легко шел за 1200 рублей. За тогдашние зарплаты в 150–200. Многие работники этих магазинов были сказочно богатыми, поскольку продавали товар по ценам выше установленных государством", — вспоминает тогдашний актер Алексей Мамонтов.

Рассадники спекулянтов и скупщиков краденого

Советские власти пытались контролировать комиссионную торговлю. Однако в этой сфере всегда орудовали мошенники. Использовались разные способы наживы. К примеру, занижалась цена товара. Человеку, который сдавал вещи, выплачивали минимальную стоимость, а затем продавали товар в разы дороже.

Нередко в комиссионных магазинах реализовывали ворованное. Проверить каждую вещь было просто невозможно. Иногда работники магазинов вообще вступали в преступное сотрудничество с ворами. Очень часто сотрудники милиции во время расследования кражи направлялись для проверки именно в комиссионный магазин. Работники комиссионных точек нередко оказывались под следствием.

Работали здесь и нелегалы, то есть цеховики. В их задачи входило изготовление товаров своими силами и сбыт через комиссионки. Это была разная продукция, начиная от тапочек и кончая мебелью.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как СССР люди годами собирали на вещи, что сейчас уже никому не нужны.