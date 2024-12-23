Как выглядели новогодние елки в Киеве в ХХ веке: от 1930-х до 1990-х (фото)

Увлекательное путешествие в прошлое

Главной елкой страны принято называть ту, которая традиционно устанавливается в Киеве. Изначально праздничные деревья ставили на Майдане независимости, однако после Революции Достоинства 2014 елка была раз и навсегда перенесена на Софийскую площадь.

За это время главная елка страны прошла настоящую эволюцию и неоднократно поражала украинцев яркими огнями, необычным дизайном и стильными украшениями.

"Телеграф" предлагает своим читателям совершить путешествие в прошлое и вспомнить, как выглядела главная елка страны начиная с 1930-х и заканчивая 1990-ми. Уверены, вы будете удивлены.

Елка в 1930 году

В 1930-е годы елка была установлена на Софийской площади.

Здесь можно увидеть большое натуральное дерево и ростовую куклу-фигуру Деда Мороза.

Елка в 1946 году

В 1946 году удалось в Киеве сделать послевоенное фото новогодней елки на Крещатике.

Праздничное дерево украшали шары, лампочки и флажки с символикой СССР. Дед Мороз был нарисован красками на фанере.

Елка в 1948 году

В 1948 году скромное новогоднее дерево было установлено на Крещатике в Киеве.

Интересно, что на нем нет украшений. Возможно, что это фото было сделано просто рядом с растущими в столичном парке елками и это не было главным новогодним деревом столицы.

Елка в 1950 году

В этом году елку было решено установить на улице Строителей. Она была украшена небольшим количеством игрушек в виде огромных конфет.

Вокруг праздничного дерева был установлен забор.

Елка в 1951 году

В 1951 году главная елка столицы выглядела именно так.

Елка в 1954-м году

В 1954 – главная елка стояла на Софийской площади. Рядом также была установлена ростовая фигура Деда Мороза.

Елка в 1955-х годах

Новогодняя елка на Майдане Независимости и строительство Главпочтамта в середине 1950-х годов.

Елка в 1957-х годах

В 1957 году елку установили на Крещатике. Она была в этот раз пышно украшена — на ветвях можно заметить гирлянды, игрушки и дождик.

Елка в 1961 году

В 1961 году главную киевскую елку установили возле метро Крещатик. Она была не особо высокой, но достаточно интересно украшенной.

Елка в 1962 году

В этом году новогодняя елка была посвящена полету Юрия Гагарина в космос. Возле дерева установили фигуру космонавта, запускающего ракету

Елка в 1967 году

В 1967 году елка в Киеве напоминала о 50-летии советской власти. Украшена она была достаточно пестро и даже наляписто.

Елка в 1981 году

Елку установили рядом со столичной консерваторией. Ее решили украсить новогодними "картинами", которые стояли у ствола древа.

Елка в 1982 году

Елку установили на Майдане Незалежности. Она была ярко украшено и очень понравилась киевлянам.

Елка в 1993 году

В 1993 году в Киеве была установлена одна из самых известных новогодних елок в независимой Украине

Елка в 1997 году

В этом году новогодняя елка стояла на Майдане независимости. Она была красиво украшено, а рядом с ней сидел Дед Мороз, который встречал гостей и мило беседовал с каждым пришедшим.

Напомним, цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, которые активно интересуются стоимостью живых елей. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Все деревья чипированы и это позволяет отследить их происхождение и уберечь покупателей от приобретения незаконно срубленных хвойных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли киевлянам рейдов ТЦК на Новый год. В Украине идет общая мобилизация, и вручение повесток может происходить в любом месте. В частности, оповещение граждан может происходить в общественных местах, которые во время новогодних праздников становятся локациями для праздничных мероприятий.