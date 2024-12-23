60 лет назад по Днепру ходили "Ракеты" с подводными крыльями: как это было

"Ракета" — серия пассажирских речных суден на подводных крыльях

Города меняются. Появляются новые мосты, здания и парки, а что-то незаметно исчезает, оставляя след лишь в воспоминаниях и на старых фотографиях. Мало кто сегодня помнит, что несколько десятков лет назад наравне с наземным транспортом пользовался популярностью морской. По Днепру ходили крылатые суда – "Ракеты", "Метеоры", "Кометы".

Ранее мы рассказывали, как рыбачили на Днепре 100 лет назад. Теперь "Телеграф" предлагает посмотреть на старые фото и представить, как это было – путешествовать по Днепру на таких удивительных кораблях.

В 60–80-х годах по акватории Днепра курсировали суда на подводных крыльях. "Ракеты", "Метеоры", "Кометы" и "Восходы" не просто плыли – они буквально "летели" над водой, оставляя за собой лишь белоснежный след.

Первым скоростным судном на Днепре стал "Метеор-1", который начал регулярные рейсы в 1963 году. Позднее появились и знаменитые "Ракеты". Летом рейсы по маршруту Днепр (в те времена еще Днепропетровск) – Запорожье ходили почти каждый час, а билет стоил 3 рубля. Добраться по воде до Киева можно было за 8 рублей. Эти рейсы были невероятно популярны – не только как способ путешествия, но и как семейное развлечение, отмечает dnepr.info.

Поездка на "Ракете" до живописной бухты превращалась в настоящее событие. Кормовая площадка открывала потрясающие виды на Днепр, а теплый ветер и брызги воды делали прогулку незабываемой. Семьи с детьми отправлялись на Шевский остров, где был оборудован причал, кафе и пляж.

Не менее популярными были рейсы на шлюзы – зрелище, когда судно проходит огромные гидротехнические сооружения, завораживало взрослых и детей. Особенно впечатлял момент "взлета", когда "Ракета" выходила на крылья, набирая скорость. Пассажиры с восхищением следили за этим из иллюминаторов.

Со временем путешествия на воде постепенно отходили на второй план. К концу 80-х речной флот начали расформировывать – судна продавали за границу или утилизировали. В 90-х "Метеоры" еще ходили по Днепру, но с каждым годом их становилось все меньше.

Сегодня старые фотографии – единственное, что напоминает о тех путешествиях по воде.

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