"Россия будет способна": Писториус призвал НАТО готовиться к нападению РФ в ближайшие годы

Писториус предупредил, что огромная угроза существует также для Германии в отдельности

Североатлантическому Альянсу следует готовиться к тому, что Россия через несколько лет будет способна атаковать территорию НАТО. Сейчас угрозы нападения со стороны России нет, она слишком обессилена войной в Украине, но все может измениться.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, сообщает Deutsche Welle. Он напомнил, что российский режим за несколько месяцев производит больше вооружения и боеприпасов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые за один год.

"Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает дискомфорт, то она не станет меньше, а только увеличится… К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому., что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса", – отметил он.

Писториус предупредил, что огромная угроза существует также для Германии в отдельности. В первую очередь, из-за гибридных войн российского режима. Под гибридными атаками россиян может оказаться германская инфраструктура и энергоснабжение, коммуникации в Северном и Балтийском морях. Россия также действует через кампании в соцсетях, вмешательство в избирательные процессы и прямой подкуп западных политиков, чтобы дезорганизовать и расколоть немецкое общество.

"Путин действует гибридно, и Германия находится под его пристальным вниманием. Он хорошо нас знает и понимает, где и как нанести нам болезненные уколы. Нам нужно подготовиться, чтобы противостоять угрозе со стороны Путина. Игнорирование этой угрозы только увеличит ее масштаб… Мы должны сделать все, чтобы стратегия Путина не сработала", – резюмировал он.

Как ранее писал "Телеграф", западные страны испытывают большую проблему. Там долгое время считали качество ключевым параметром при создании военной техники и подготовке армии. Однако война России против Украины показала, что эта стратегия будет нежизнеспособна в случае любого масштабного противостояния.

В ближайшие годы российский режим может совершить нападение на территории НАТО. Однако полномасштабной войны не будет, поскольку Россия понимает, что проиграет ее, а Кремль может попытаться провести очередную своеобразную "эсвэо" — ограниченную военную операцию.