Победителем World Press Photo 2024 стало фото о палестинцах: среди лауреатов премии есть и украинка

Конкурс проводится ежегодно

Объявлены победители конкурса World Press Photo 2024. Первое место заняла фотография под названием "Палестинская женщина обнимает тело своей племянницы".

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили на сайте World Press Photo. Автор фотографии года – Мохаммед Салем из агентства Reuters.

Как отмечается, изображенная на фото девочка была убита в их доме в Секторе Газа. Во время этой атаки погибли мать и сестра девочки. Исполнительный директор World Press Photo Foundation Эль Зейн Хури назвала эту работу самой мощной из всех, посланных в этом году.

В категории "Репортаж года" победила работа фотографии из Южной Африки Ли-Энн Ольваге. В нем она повествует о проблеме деменции.

Лучшим долгосрочным проектом стала работа Алехандро Сегарра из Венесуэлы "Две стены". В ней он рассказывает об изменении политики Мексики по отношению к мигрантам, начиная с 2019 года.

Следует отметить, что среди победителей есть и украинский фотограф Юлия Кочетова. Она получила награду в категории "Открытый формат".

Напомним, в 2023 году победителем фотоконкурса World Press Photo стал украинский фотограф Евгений Малолетка. Первое место заняла его фотография "Авиаудар по роддому в Мариуполе".

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры обновили ставки по победителю на конкурсе Евровидения. Недавно оказалось, что Украина вне тройки лидеров, а теперь alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria оказались на пятом месте.