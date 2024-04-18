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Победителем World Press Photo 2024 стало фото о палестинцах: среди лауреатов премии есть и украинка

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Одна из работ украинского фотографа Новость обновлена 18 апреля 2024, 14:43
Одна из работ украинского фотографа. Фото kochetova.rocks

Конкурс проводится ежегодно

Объявлены победители конкурса World Press Photo 2024. Первое место заняла фотография под названием "Палестинская женщина обнимает тело своей племянницы".

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили на сайте World Press Photo. Автор фотографии года – Мохаммед Салем из агентства Reuters.

Как отмечается, изображенная на фото девочка была убита в их доме в Секторе Газа. Во время этой атаки погибли мать и сестра девочки. Исполнительный директор World Press Photo Foundation Эль Зейн Хури назвала эту работу самой мощной из всех, посланных в этом году.

В категории "Репортаж года" победила работа фотографии из Южной Африки Ли-Энн Ольваге. В нем она повествует о проблеме деменции.

Лучшим долгосрочным проектом стала работа Алехандро Сегарра из Венесуэлы "Две стены". В ней он рассказывает об изменении политики Мексики по отношению к мигрантам, начиная с 2019 года.

Следует отметить, что среди победителей есть и украинский фотограф Юлия Кочетова. Она получила награду в категории "Открытый формат".

Напомним, в 2023 году победителем фотоконкурса World Press Photo стал украинский фотограф Евгений Малолетка. Первое место заняла его фотография "Авиаудар по роддому в Мариуполе".

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры обновили ставки по победителю на конкурсе Евровидения. Недавно оказалось, что Украина вне тройки лидеров, а теперь alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria оказались на пятом месте.

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