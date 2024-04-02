"Черноморские Игры" ставят на паузу фестиваль и объявляют о проведении конкурса Dity Help Music

Оргкомитет Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры" объявляет о проведении вокального конкурса Dity Help Music среди детей от 6 до 16 лет включительно. Конкурс пройдет совместно с благотворительной платформой Dity.Help, музыкальным каналом М1 и Наше Радио.

Проведение фестиваля "Черноморские Игры" ставится на паузу до тех пор пока это станет возможно в мирном украинском Скадовске.

"Уверяю всех жителей Херсонщины, что фестиваль "Черноморские Игры" никуда не собирается переезжать и всегда будет происходить в родном Скадовске. Однако мы понимаем, что в этом году, к сожалению, его проведение в Скадовске невозможно. Но мы не прекращаем поддерживать юных певческих талантов Украины и совместно с благотворительной платформой Dity.Help будем проводить вокальный конкурс, ведь доказано, что в формате соревнований ребенок лучше развивает и совершенствует свои навыки", — комментирует основатель фестиваля "Черноморские Игры" и благотворительной платформы Dity.Help Николай Баграев.

Напомним, что финальная часть крайнего 19-го фестиваля "Черноморские Игры" вынужденно прошла в Киеве в августе 2023 года. Зрителями фестиваля были ВПЛ из Херсона, дети погибших героев, участники боевых действий и их семьи, воины с инвалидностью, солнечные дети из Херсона, которые сейчас проживают в разных уголках страны.

Конкурс Dity Help Music является временным проектом для возобновления фестиваля "Черноморские Игры" и, продолжая выполнять цели фестиваля, пройдет со слоганом "Для детей ради будущего", который объединяет все благотворительные мероприятия "Черноморских Игр" и Dity.Help.

Как и "Черноморские Игры", конкурс Dity Help Music будет благотворительным. Участие в конкурсе бесплатное. К конкурсу допускаются дети от 6 до 16 лет включительно, граждане Украины, независимо от их места жительства. Расходы на проживание и питание участников, образовательные мероприятия, техническое обеспечение принимают оргкомитет конкурса, меценаты и партнеры. В жюри конкурса войдут ведущие специалисты музыкальной индустрии Украины, формирующие музыкальные тренды страны. Участие в конкурсе предоставит юным вокалистам широкие возможности заявить о себе в профессиональной музыкальной среде. Также конкурс способствует участию детей в различных имиджевых проектах всеукраинского и международного уровней и коллаборациям с признанными мастерами современной украинской сцены.

Прием заявок начнется в апреле 2024 года. Детали будут изложены на страницах Таврические Игры и Dity.Help. Отбор финалистов будет проходить онлайн. Финал конкурса и борьба за Гран-при будет проходить вживую в августе. Видеоверсия Dity Help Music будет показана по телевидению и в социальных сетях.