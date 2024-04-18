Все дальше от победы: Украина опустилась в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024
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Узнайте, кто обогнал alyona alyona и Jerry Heil и на каком месте мы сейчас
Букмекеры обновили ставки по победителю на конкурсе Евровидения. Недавно оказалось, что Украина вне тройки лидеров, а теперь alyona alyona и Jerry Heil с конкурсной песней Teresa & Maria оказались на пятом месте.
Рейтинги обнародовали на официальном сайте eurovisionworld. Первая в списке ранее выбывшая из тройки лидеров Швейцария.
Второе место заняла Хорватия, потерявшая первенство (18%), третье – Италия (12%), четвертое – Нидерланды (9%). Украина — на пятой строчке с коэффициентом 7%.
Швейцария: Nemo — The Code
Ховатия: Baby Lasagna — "Rim Tim Tagi Dim"
Италия: Angelina Mango — "La noia"
Нидерланды: Joost Klein — "Europapa"
Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Напомним, что 68-й песенный конкурс Евровидения состоится в шведском городе Мальмэ. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал — 11 мая. Правила голосования и выступлений на Евровидении 2024 года несколько изменились : теперь страны "Большой пятерки" выступят в прямом эфире, а зрители смогут отдавать свои голоса сразу после выступления.
Представительницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil выступят с песней "Teresa & Maria" выйдут на сцену в первой части первого полуфинала, 7 мая, под номером "5".