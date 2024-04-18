Все дальше от победы: Украина опустилась в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024

Узнайте, кто обогнал alyona alyona и Jerry Heil и на каком месте мы сейчас

Букмекеры обновили ставки по победителю на конкурсе Евровидения. Недавно оказалось, что Украина вне тройки лидеров, а теперь alyona alyona и Jerry Heil с конкурсной песней Teresa & Maria оказались на пятом месте.

Рейтинги обнародовали на официальном сайте eurovisionworld. Первая в списке ранее выбывшая из тройки лидеров Швейцария.

Второе место заняла Хорватия, потерявшая первенство (18%), третье – Италия (12%), четвертое – Нидерланды (9%). Украина — на пятой строчке с коэффициентом 7%.

Швейцария: Nemo — The Code

Ховатия: Baby Lasagna — "Rim Tim Tagi Dim"

Италия: Angelina Mango — "La noia"

Нидерланды: Joost Klein — "Europapa"

Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Напомним, что 68-й песенный конкурс Евровидения состоится в шведском городе Мальмэ. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал — 11 мая. Правила голосования и выступлений на Евровидении 2024 года несколько изменились : теперь страны "Большой пятерки" выступят в прямом эфире, а зрители смогут отдавать свои голоса сразу после выступления.

Представительницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil выступят с песней "Teresa & Maria" выйдут на сцену в первой части первого полуфинала, 7 мая, под номером "5".