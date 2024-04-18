Переможцем World Press Photo 2024 стало фото про палестинців: серед лауреатів премії є й українка

Конкурс проводиться щороку

Оголошено переможців конкурсу World Press Photo 2024. Перше місце зайняла фотографія з назвою "Палестинська жінка обіймає тіло своєї племінниці".

Про це в четвер, 18 квітня повідомили на сайті World Press Photo. Автор фотографії року — Мохаммед Салем з агентства Reuters.

Як зазначається, зображена на фото дівчинка була вбита в їхньому будинку в Секторі Гази. Під час цієї атаки загинули також мати й сестра дівчинки. Виконавчий директор World Press Photo Foundation Ель Зейн Хурі назвала цю роботу найпотужнішою з усіх, надісланих цього року.

У категорії "Репортаж року" перемогла робота фотографки з Південної Африки Лі-Енн Ольваге. У ньому вона розповідає про проблему деменції.

Найкращим довгостроковим проєктом стала робота Алехандро Сегарра з Венесуели "Дві стіни". У ній він розповідає про зміну політики Мексики стосовно мігрантів, починаючи з 2019 року.

Варто зазначити, що серед переможців є й українська фотографка Юлія Кочетова. Вона отримала нагороду в категорії "Відкритий формат".

Нагадаємо, у 2023 році переможцем фотоконкурсу World Press Photo став український фотограф Євген Малолєтка. Перше місце посіла його світлина "Авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери оновили ставки щодо переможця на конкурсі Євробачення. Нещодавно виявилося, що Україна поза трійкою лідерів, а тепер alyona alyona та Jerry Heil із конкурсною піснею Teresa & Maria опинилися на п’ятому місці.