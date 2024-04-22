Зима все еще напоминает о себе: ждать ли украинцам тепла в конце апреля

Но в некоторых областях все же будет настоящая весна

В последнюю неделю апреля погода не порадует украинцев теплом. Синоптики прогнозируют мокрый снег, заморозки и дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Там рассказали, где будет холоднее всего.

В понедельник, 22 апреля, в Украине, кроме северной части и восточных областей, ожидаются дожди, на юге местами с грозами. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада и юга, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью будет от +1 до +6, на поверхности почвы заморозки от 0 до -3, днем от +6 до +11. На остальной территории ночью от +3 до +8, днем от +10 до +15°, в юго-восточной части от +14 до +19 градусов тепла. На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем мокрый снег. Температура ночью и днем около 0.

В Киеве и Киевской области 22 апреля облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Температура в столице ночью от +4 до +6 тепла, днем от +12 до +14. По региону ночью от +3 до +8 тепла, днем от +10 до +15 градусов тепла.

Во вторник, 23 апреля, ночью в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, днем без существенных осадков; 24 апреля в западных, днем и в северных и местных центральных областях временами дожди, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, 24 апреля южный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части, днем в центральных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9 градусов тепла, 23 апреля в западных областях от +1 до +6 тепла, на поверхности грунта заморозки от 0 до -3 градусов.

24 апреля на юге страны от +23 до +25. На высокогорье Карпат 23 апреля без осадков, 24 апреля — мокрый снег. Температура ночью от 0 до -5 мороза, днем от 0 до +5 тепла.

В столичном регионе 24 апреля ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве, 24 апреля от +7 до +9. Днем от +12 до +14. В Киевской области ночью 4-9 тепла, днем 10-15 градусов тепла.

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