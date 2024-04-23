Кулеба прекратил консульские действия для мужчин за границей: где его дети

Сыну уже исполнилось 18 лет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обнародовавший заявление о том, что военнообязанным украинцам приостановлено предоставление консульских услуг за границей, сам имеет сына от первого брака, которому в этом году 9 апреля исполнилось уже 18 лет. В соцсетях первая жена Кулебы радуется тому, какой ее сын мужественен и как он уже учится защищать Украину.

Также у главы МИД от первого брака есть дочь Любовь, сестра Егора. "Телеграф" собрал информацию, известную о детях министра иностранных дел.

После начала полномасштабного вторжения, как сказал Дмитрий Кулеба, он отправил свою семью в безопасное место – за границу.

Егор и Любовь

"И часу, пожалуй, в три утра в ночь с 24-го на 25-е я добрался до границы. И в этот самый момент приехали мои дети, мои родители и мои собаки. Я всех обнял, поцеловал, почесал за ушком. И я въехал в Украину, а они уехали из Украины", — сказал глава МИД.

Однако впоследствии они вернулись, что свидетельствуют фотографии в соцсетях Евгении Кулебы, которая вернулась к работе в Киевсовете.

В то же время известно, что в апреле 2022 брак Дмитрия и Евгений Кулебы распался. И, как стало известно позже, у него был роман с основательницей издательства "Книголав" Светланой Павелецкой, которая также имеет сына от первого брака и не планирует детей в дальнейшем.

Однако в социальных сетях украинский министр активно делится фотографиями с детьми и их успехам.

Так в одном из приветственных постов он написал о своем сыне: "До февраля прошлого года он был ребенком. После начала вторжения отдал ВСУ все сбережения и дрон, который ему незадолго до того подарили. Он учится, дружит, слушает музыку, собирает донаты на больницу в Краматорске и турникеты на фронт, овладевает эмоциями, занимается стрельбой. Я горжусь им не потому, что я его отец, а потому что он — человек, которому есть за что гордиться", — писал министр в соцсети, поздравляя сына с днем рождения.

Мать же совершеннолетнего Егора опубликовала фото Егора с учений по стрельбе, написав: "Когда началась большая война, мой сын Егор сказал, что хочет учиться защищать Украину и меня с Любой. Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются вместе с ним. Горжусь безгранично".

О своей дочери Любовь Дмитрий Кулеба также пишет немало одобрительных вещей, гордясь тем, как она растет. Девочка учится в киевской школе, а информация о том, чем занимается после выпуска из школы Егор Кулеба, в открытом доступе отсутствует. К тому же на фотографиях родителей он фигурирует гораздо меньше.

Ранее "Телеграф" писал, что, по данным спецслужб, покушение на президента Украины Владимира Зеленского было совершено более 10 раз. Несмотря на опасность, которая существует не только для президента, его семья находится в Украине. В том же числе и его дети – 19-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл.