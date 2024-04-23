"Пребывание за границей не освобождает от долга": Кулеба сделал громкое заявление, МИД меняет правила для мужчин

Консульства приостановили работу

Вскоре после того, как СМИ обнародовали информацию о прекращении предоставления консульских услуг военнообязанным украинцам за границей, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением. Он сообщил, что сейчас нарабатывается справедливый механизм их работы.

Ведь граждане Украины, находящиеся за границей, все равно имеют обязательства Украине. Об этом министр написал Х.

"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", — написал Кулеба.

По его словам, скоро МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Кулеба объяснил это тем, что в условиях полномасштабной войны приоритетом является защита Украины. В то же время защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом для МИД.

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", — пишет министр.

Он отмечает, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — так это не работает", — добавляет глава МИД.

Получить документы за границей пока невозможно

Находящиеся сейчас за рубежом граждане Украины не смогут получить готовые документы в подразделениях Государственного предприятия "Документ". Ведь по техническим причинам была приостановлена их выдача.

Как сообщили в ГП, подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Но выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.

Консульство в Польше подтвердило информацию о прекращении приема украинцев

В подтверждение информации о прекращении предоставления услуг украинцам призывного возраста за границей, украинское консульство в Польше заявило, что приостановило прием граждан Украины. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на сообщение дипучреждения.

"Сейчас приостановлен прием граждан призывного возраста. Сейчас мы ждем указания от Министерства иностранных дел. То есть мужчин от 18 до 60 лет. Сейчас просто временно приостановлен их прием. Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут соответственно действовать до закона о мобилизации. Сейчас ждем", – рассказал сотрудник консульства.

Заметим, что документ, в котором Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия по гражданам Украины призывного возраста, был подписан заместителем министра иностранных дел Андрея Сибиги. Он вступил в должность всего неделю назад — после того, как проработал в Офисе Президента.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить консульские услуги только в случае предоставления военно-учетных документов, однако повесток там не будут выдавать.