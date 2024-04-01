Нашумевшая вечеринка детей Кличко: чем занимаются и как живут сын и дочь мэра Киева

Младшие дети Кличко Елизавета и Максим показали в своих соцсетях, как отрываются на выходных

Украинское информационное пространство всколыхнуло "пати" детей действующего мэра Киева Виталия Кличко. Сеть кипит из-за отвязного поведения детей градоначальника во время войны.

"Телеграф" объясняет, что это за история. Также мы расскажем о том, как живут и чем занимаются дети Кличко.

С чего начался скандал

Младшие дети Кличко Елизавета и Максим показали в своих соцсетях, как отрываются на выходных. Они закатили отвязную вечеринку с друзьями и записали её на видео.

Что было в видео

Ролик начинается с приготовления к вечеринке. На кадрах видно, как молодежь под веселую музыку "врывается" в магазин на Smart Brabus (к слову, по данным СМИ, его стоимость составляет около 45 тысяч долларов) и закупаются крепким алкоголем.

Далее действие переносится уже домой, где и происходила вся вечеринка. Там молодые люди делают коктейли, например, судя по ингредиентам (ликер Kahlua и водка), одним из них был "Белый русский". Лиза не стеснялась демонстрировать свои "прелести" на камеру, от кадра к кадру, подчеркивая их пикантными позами.

Также дети не упустили момента для того, чтобы похвастаться дорогими брендовыми вещами.

Кто был запечатлен на кадрах

На видео был 18-летний Максим Кличко.

21-летняя Елизавета Кличко.

Компанию детям Кличко составил 24-летний Алек, который учится с ними. Он, по предположениям СМИ, является бойфрендом Елизаветы Кличко.

Где происходит вечеринка

Вероятным местом проведения вечеринки является Гамбург, где живет их мать Наталья Егорова. На семейных кадрах, которые Егорова регулярно публикует в сети, часто виден именно этот дом.

Что известно о детях Кличко

В 2022 году мэр Киева Виталий Кличко объявил, что разводится с женой, певицей Наталией Егоровой. В браке пара прожила 26 лет и за это время у них родилось трое детей – сыновья Максим и Егор-Даниэль и дочь Елизавета-Виктория. На кадрах были запечатлены младшие дети Максим и Елизавета. О них подробнее:

Максим

Юноша самый молодой в семье. 18-летний парень жил в Великобритании и учился там в частной школе. Максим занимается баскетболом. Имеет гражданство США. В прошлом году поступил в Америке в частную старшую школу-интернат в Taft School, известную своими спортивными командами.

Елизавета

Елизавета-Виктория Кличко учится в одном из университетов Амстердама и изучает психологию. Девушка тоже занимается спортом – плаванием. Также имеет гражданство США.

Кроме того, у Виталия Кличко есть еще сын - Егор. Он также имеет гражданство США и некоторое время проживал в Майами, а сейчас учится в Лондонской школе экономики, где изучает глобальный менеджмент. На видео из Гамбурга он не был замечен.

Напомним, ранее мы писали о том, что историческое здание из "списка Кличко" снесли ради нового ЖК.