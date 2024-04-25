Не желайте "благополлуччя" украинцам: как правильно переводится это слово

В словарях слово "благополуччя" встречается, но это суржик

С каждым днем украинский язык становится все более распространенным, однако вместе с тем появилась и большая проблема кальки и заимствования с русского языка, — ведь не каждый утруждает себя работой над ошибками и часто можно услышать русские словечки, произносимые на украинский манер. В частности, такая ситуация сложилась со словом "благополуччя".

Казалось бы, что слово "благополуччя" довольно органично звучит с украинским акцентом, однако на самом деле это калька с русского, и это слово рекомендуется искоренить из украинской речи. "Телеграф" расскажет, как правильно его заменить.

Как рассказывает "Словник-антисуржик", вместо "благополуччя" стоит говорить "щастя", "добробут", "гаразд". Онлайн-библиотека "Горох" также предлагает такие варианты как "божа благодать", "достаток" и "добра доля".

Вот несколько примеров, как звучат эти варианты в предложении:

Матеріальний добробут — одна з умов щасливої особистості.

Бажаємо вам гаразду (гараздів)!

Буде на сторожі добробуту народного стояти.

Нехай Бог дає тобі щасну годину.

Де відвага, там і щастя.

Ви говорите про злидні, а самі думаєте і дбаєте тільки про добробут та розкіш.

Остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.

Жили ми при достатку, всього було доволі.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать на украинском фразу "утро вечера мудреннее".