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Не желайте "благополлуччя" украинцам: как правильно переводится это слово

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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А вы знали, как правильно перевести слово "благополучие" на украинский?
А вы знали, как правильно перевести слово "благополучие" на украинский?. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В словарях слово "благополуччя" встречается, но это суржик

С каждым днем украинский язык становится все более распространенным, однако вместе с тем появилась и большая проблема кальки и заимствования с русского языка, — ведь не каждый утруждает себя работой над ошибками и часто можно услышать русские словечки, произносимые на украинский манер. В частности, такая ситуация сложилась со словом "благополуччя".

Казалось бы, что слово "благополуччя" довольно органично звучит с украинским акцентом, однако на самом деле это калька с русского, и это слово рекомендуется искоренить из украинской речи. "Телеграф" расскажет, как правильно его заменить.

Как рассказывает "Словник-антисуржик", вместо "благополуччя" стоит говорить "щастя", "добробут", "гаразд". Онлайн-библиотека "Горох" также предлагает такие варианты как "божа благодать", "достаток" и "добра доля".

Вот несколько примеров, как звучат эти варианты в предложении:

  • Матеріальний добробут — одна з умов щасливої особистості.
  • Бажаємо вам гаразду (гараздів)!
  • Буде на сторожі добробуту народного стояти.
  • Нехай Бог дає тобі щасну годину.
  • Де відвага, там і щастя.
  • Ви говорите про злидні, а самі думаєте і дбаєте тільки про добробут та розкіш.
  • Остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.
  • Жили ми при достатку, всього було доволі.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать на украинском фразу "утро вечера мудреннее".

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