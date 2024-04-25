Не желайте "благополлуччя" украинцам: как правильно переводится это слово
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В словарях слово "благополуччя" встречается, но это суржик
С каждым днем украинский язык становится все более распространенным, однако вместе с тем появилась и большая проблема кальки и заимствования с русского языка, — ведь не каждый утруждает себя работой над ошибками и часто можно услышать русские словечки, произносимые на украинский манер. В частности, такая ситуация сложилась со словом "благополуччя".
Казалось бы, что слово "благополуччя" довольно органично звучит с украинским акцентом, однако на самом деле это калька с русского, и это слово рекомендуется искоренить из украинской речи. "Телеграф" расскажет, как правильно его заменить.
Как рассказывает "Словник-антисуржик", вместо "благополуччя" стоит говорить "щастя", "добробут", "гаразд". Онлайн-библиотека "Горох" также предлагает такие варианты как "божа благодать", "достаток" и "добра доля".
Вот несколько примеров, как звучат эти варианты в предложении:
- Матеріальний добробут — одна з умов щасливої особистості.
- Бажаємо вам гаразду (гараздів)!
- Буде на сторожі добробуту народного стояти.
- Нехай Бог дає тобі щасну годину.
- Де відвага, там і щастя.
- Ви говорите про злидні, а самі думаєте і дбаєте тільки про добробут та розкіш.
- Остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.
- Жили ми при достатку, всього було доволі.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать на украинском фразу "утро вечера мудреннее".