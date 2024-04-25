Не бажайте "благополуччя" українцям: як правильно перекладається це слово

У словниках слово "благополуччя" зустрічається, але це суржик

З кожним днем українська мова стає все більш поширеною, проте водночас постала й велика проблема кальки та запозичення з російської мови, адже не кожен займається роботою над помилками й часто можна почути російські слівця, які вимовляються на український манір. Зокрема, така ситуація склалася зі словом "благополуччя".

Здавалося б, що слово "благополуччя" досить органічно звучить з українським акцентом, проте насправді це калька з російської, і це слово рекомендується викорінити з української мови. "Телеграф" розповість, як правильно його замінити.

Як розповідає "Словник-антисуржик", замість "благополуччя" варто говорити "щастя", "добробут", "гаразд". Онлайн-бібліотека "Горох" також пропонує такі варіанти як "божа благодать", "достаток" та "добра доля".

Ось кілька прикладів, як звучать ці варіанти у реченні:

Матеріальний добробут — одна з умов щасливої особистості.

Бажаємо вам гаразду (гараздів)!

Буде на сторожі добробуту народного стояти.

Нехай Бог дає тобі щасну годину.

Де відвага, там і щастя.

Ви говорите про злидні, а самі думаєте і дбаєте тільки про добробут та розкіш.

Остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.

Жили ми при достатку, всього було доволі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською фразу "утро вечера мудреннее".