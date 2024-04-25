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Не бажайте "благополуччя" українцям: як правильно перекладається це слово

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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А ви знали, як правильно перекласти слово "благополучие" українською?
А ви знали, як правильно перекласти слово "благополучие" українською?. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У словниках слово "благополуччя" зустрічається, але це суржик

З кожним днем українська мова стає все більш поширеною, проте водночас постала й велика проблема кальки та запозичення з російської мови, адже не кожен займається роботою над помилками й часто можна почути російські слівця, які вимовляються на український манір. Зокрема, така ситуація склалася зі словом "благополуччя".

Здавалося б, що слово "благополуччя" досить органічно звучить з українським акцентом, проте насправді це калька з російської, і це слово рекомендується викорінити з української мови. "Телеграф" розповість, як правильно його замінити.

Як розповідає "Словник-антисуржик", замість "благополуччя" варто говорити "щастя", "добробут", "гаразд". Онлайн-бібліотека "Горох" також пропонує такі варіанти як "божа благодать", "достаток" та "добра доля".

Ось кілька прикладів, як звучать ці варіанти у реченні:

  • Матеріальний добробут — одна з умов щасливої особистості.
  • Бажаємо вам гаразду (гараздів)!
  • Буде на сторожі добробуту народного стояти.
  • Нехай Бог дає тобі щасну годину.
  • Де відвага, там і щастя.
  • Ви говорите про злидні, а самі думаєте і дбаєте тільки про добробут та розкіш.
  • Остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.
  • Жили ми при достатку, всього було доволі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською фразу "утро вечера мудреннее".

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#Українська мова