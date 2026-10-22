Популярное мороженое подешевело на 118 грн: успейте купить в "АТБ" до конца акции

Специальное предложение действует до 27 октября.

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В сети "АТБ" мороженое "Три Ведмеді" "Фісташка" весом 0,5 кг продают за 143,90 грн вместо 261,90 грн. Скидка составляет 45%, сообщает "Телеграф".

Читайте больше в материале: " Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе

Мороженое "Три Ведмеді" "Фісташка" продают в "АТБ" со скидкой до 27 октября

Предложение входит в недельную акцию сети, которая действует с 21 по 27 октября. На одной упаковке фисташкового мороженого покупатели экономят 118 грн.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", в "АТБ" резко снизили цены на чай: скидка более 60 грн на пачку.