Дети живут с отцом после развода, но отсрочки нет: какой важный нюанс становится препятствием

Законодательство Украины четко регламентирует семейные обязанности

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Проживание детей с отцом после развода само по себе не является основанием для предоставления мужчине отсрочки от мобилизации. Ведь мужчине еще предстоит доказать в судебном порядке факт самостоятельного воспитания потомков.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала юрист ЮК "Приходько и партнеры" Анна Салиенко.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Это не дает права на отсрочку: что должен доказать отец-одиночка, чтобы не быть мобилизованным

После развода многие мужчины считают, что ребенок в их квартире автоматически переводит их в категорию родителей, воспитывающих детей самостоятельно. Однако украинское законодательство смотрит на ситуацию с другой точки зрения.

"Сам по себе факт проживания детей с отцом не делает его лицом, самостоятельно воспитывающим детей. Семейный кодекс исходит из равенства прав и обязанностей родителей. Развод или отдельное проживание матери от этих обязанностей не освобождает", — пояснила Анна Салиенко.

Она напомнила, что в постановлении от 09.12.2025 в деле № 307/4851/22 Верховный Суд отметил, что отдельное проживание родителей и определение места жительства ребенка с отцом не свидетельствуют о самостоятельном воспитании и не являются основанием для отсрочки. Более того, даже нотариальный договор между родителями такого юридического факта тоже не создает.

Анна Салиенко

Свежий пример судебной практики в Украине свидетельствует о том же. Так, постановлением от 22 июня 2026 года по делу № 529/622/24 Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу отца, который просил установить факт самостоятельного воспитания сына. Суды низших инстанций отказали мужчине, поскольку мать ребенка не была лишена родительских прав и периодически приезжала к сыну и поддерживала связь с органами опеки. Верховный Суд добавил, что само желание получить отсрочку не является основанием для отказа в таком иске, но факт самостоятельного воспитания еще следует доказать.

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